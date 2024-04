Alunni Bravi: «Positive Entwicklung» bei Boxenstopps

Immer wieder hatte Sauber mit Pannen bei den Boxenstopps zu kämpfen. In Japan lief alles glatt, wenn auch noch nicht im Express-Tempo. Team-Repräsentant Alessandro Alunni Bravi erkennt einen klaren Trend nach oben.

Die Boxenstopps sind in dieser Saison die Krux bei Sauber. In den ersten drei Rennen der Saison gab es immer wieder Probleme mit klemmenden Radmuttern oder gar welchen, die durch die Fastlane rollten. Mehrere Reifenwechsel dauerten deswegen teilweise eine halbe Minute lang. Ein Problem mit der Hardware sorgt dafür, dass häufiger zwischen Schlagbohrer, Mutter und Rad etwas klemmt und sich die Abläufe verzögern. Ärgerliche Zeiteinbußen.

Team-Repräsentant Alessandro Alunni Bravi stellt nun aber fest: «Nach drei Rennen, in denen wir Probleme bei den Boxenstopps hatten, können wir hier eine positive Entwicklung feststellen. Wir hatten vier Stopps ohne Probleme.»

Dennoch: Komplett brillant, also fehlerfrei und gleichzeitig schnell, laufen die Reifenwechsel beim Team aus dem Schweizer Hinwil weiterhin nicht. In dem Gruppen-Stopp von insgesamt fünf Autos in Runde 23 erwischte Valtteri Bottas einen vergleichsweise langsamen Stopp, verlor so je eine Position an Lance Stroll und Yuki Tsunoda. Der Letztgenannt fuhr am Ende in die Punkte, Bottas ging leer aus.

Alunni Bravi erklärt: «Es geht uns im Moment nicht darum, die Geschwindigkeit zu maximieren, sondern um die Konstanz und Zuverlässigkeit unserer Stopps, was heute der Fall war.»

Der Italiener stellt insgesamt fest: «Wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die Entwicklung läuft gut, die Upgrades funktionieren, unsere Boxenstopps werden immer besser.»

Allerdings: Bei Zhou Guanyu trat anstelle eines Boxenstopp-Problems eines am Antriebsstrang auf, das nun untersucht werden muss. Der Chinese musste im Rennen vor seinem ersten Heim-GP, der in knapp zwei Wochen stattfindet, seinen Boliden abstellen.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0