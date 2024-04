Fernando Alonso scherzt über seine Hilfe für Piastri

Im Suzuka-Rennen duellierten sich kurz vor Ende Oscar Piastri und George Russell. Fernando Alonso gab Piastri DRS, hielt so Russell auf Abstand. Nach dem Rennen witzelt der Spanier über eine Strafe für seine Hilfe.

Wenn es um kontroverse Zwischenfälle geht, ist Fernando Alonso (42/Aston Martin) selten weit weg. Und wenn es um ironische Kommentare geht, auch nicht.

Nach dem Rennen in Suzuka/Japan sorgt ein Duell zwischen George Russell im Mercedes und Oscar Piastri im McLaren vor Rennende für Gesprächsstoff. Russell musste wegen des Zwischenfalls sogar bei den Stewards vorsprechen, ging aber straffrei aus.

Beide Beteiligten sind sich nach dem Rennen einig: Es handelte sich um einen Rennzwischenfall.

Während des Duells der beiden blieb Piastri auch vor Russell – auch mit DRS-Hilfe von Fernando Alonso, der vor dem Australier fuhr.

Alonso ließ sich zurückfallen, um Piastri DRS zu geben – und damit es Russell schwerer fallen würde, auf die beiden aufzuholen. So hielt Alonso Russell nicht nur von Piastri fern, sondern auch von sich selbst (und der Spanier schonte seine Batterie).

Der Plan ging auf. Piastri blieb vor Russell, verlor erst kurz vor Rennende seine Position an den Briten – weil er einen Fehler in der Schikane machte.

Russell nach dem Rennen ironisch zu Alonsos Einmischung: «Fernando spielt Spiele. Das ist neu!» Und der Brite weiter: «Es war smart von ihm und ich habe nichts Geringeres erwartet. Es ist Teil vom Rennfahren.»

Alonso selbst witzelt ebenfalls über die Situation, als er vom spanischen DAZN darauf angesprochen wird: «Mal gucken, ob ich für den Rest der Meisterschaft disqualifiziert werde». Wird er natürlich nicht.

Eine Anspielung auf eine 20-Sekunden-Strafe in Melbourne, die nach dem Rennen gegen ihn ausgesprochen wurde. Alonso hatte da kurz vor Rennende gebremst. In Folge dessen verlor Russell die Kontrolle über seinen Mercedes und crashte. Eine Berührung zwischen beiden gab es nicht. Alonso zeigt bis heute kein Verständnis für die Strafe – kokettiert stattdessen lieber mit den Ereignissen in Suzuka…

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0