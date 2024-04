George Russell vs. Oscar Piastri: «Rennzwischenfall»

In den letzten Runden des Japan-Grand-Prix lieferten sich Mercedes-Pilot George Russell und McLaren-Fahrer Oscar Piastri einen heißen Wettkampf. Am Ende mischten die Renn-Kommissare und auch Fernando Alonso mit.

In der Schlussphase des Japan-Rennens sahen die Zuschauer in Suzuka ein heißes Duell zwischen George Russell im Mercedes und Oscar Piastri im McLaren, das am Ende sogar von den Renn-Kommissaren geprüft werden musste.

Russell machte kurz vor Rennende Jagd auf den vor ihm liegenden Piastri – und war am Ende durch einen Patzer des Australiers siegreich.

Russell: «Zum Ende hin war es ein spannendes Rennen. Es ist immer schön, anzugreifen, anstatt zu verteidigen, und es war gutes, hartes Racing. Es gab eine Berührung mit Oscar, was ein Rennzwischenfall war, aber ich war froh, dass ich mir am Ende den Platz holen konnte.»

Für dieses «harte Racing» und die Berührung musste sich Russell bei den Stewards verantworten und dort vorsprechen. Die entschieden aber dann: keine Strafe.

Oscar Piastri selbst urteilt ähnlich: «Es war ein Rennzwischenfall. Und am Ende ist er sowieso vor mir ins Ziel gekommen. Das war schon in Ordnung. Ich habe am Ende einen Fehler gemacht und er ist noch vorbeigekommen. Es ist enttäuschend, dass ich den Platz ganz am Schluss verloren habe. Aber ich hatte generell heute ein paar Probleme.»

Piastri (8.) kam am Ende zwischen den beiden Mercedes von Russell (7.) und Lewis Hamilton auf Platz neun über die Ziellinie, hatte kurz vor Schluss einen Fehler in der Schikane drin.

Eine Raffinesse an der Szene zwischen Russell und Piastri übrigens: Alonso lag zu diesem Zeitpunkt vor Piastri, ließ sich zwischenzeitlich zurückfallen, um dem Australier DRS zu geben, sodass Russell nicht zu den beiden aufschließen konnte.

Russell dazu nach dem Rennen ironisch: «Fernando spielt Spiele. Das ist neu!»

Der Brite weiter: «Es war smart von ihm und ich habe nichts Geringeres erwartet. Es ist Teil vom Rennfahren.»

Am Ende war Russell dann doch der lachende Sieger des Duells, kam auf Platz sieben vor Piastri über die Ziellinie.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0