Carlos Sainz: «An der Zeit, alles zu beschleunigen»

Carlos Sainz jr. wurde in Suzuka Dritter hinter den beiden Red Bull Racing-Piloten

Carlos Sainz jr. ist fürs kommende Jahr ohne Cockpit. Im Rahmen des Suzuka-Rennens sprach er darüber, worum es ihm in den Verhandlungen geht. Und kündigt an, es sei «an der Zeit, alles ein wenig zu beschleunigen».

Carlos Sainz jr. ist einer der Erfolgreichsten unter den bald Arbeitslosen der Formel 1. Seit klar ist, dass Lewis Hamilton 2025 zu Ferrari wechselt, weiß Carlos Sainz: Er hat für das kommende Jahr kein Cockpit.

Der Spanier ist derzeit auf Werbetour, wird mit gleich mehreren Teams in Verbindung gebracht. Kein Wunder: Für den Spanier spricht seine starke Performance mit einem Sieg in Australien und WM-Platz vier.

Gegenüber Sky UK sagte er nach dem Rennen in Suzuka, wo er Dritter wurde: «Ich habe keine Ahnung, wo ich nächstes Jahr sein werde.» Die Zukunftsplanung ist aktuell in Arbeit.

Sainz außerdem: «Ich spreche mit einigen Teams, denn das ist es, was mein Management-Team und ich selbst tun sollten, wenn ich noch keinen Job fürs nächste Jahr habe. Wir sprechen also mit so ziemlich allen.»

Mit Sainz in Verbindung gebracht werden Mercedes, Aston Martin, Red Bull und Sauber, die ab 2026 zu Audi werden. Also tatsächlich fast das halbe Feld.

Sainz über die Gespräche: «Es geht darum, mehr ins Detail zu gehen und zu sehen, was die realistischeren und was die besten Optionen für mich und meine Zukunft sind. Noch habe ich aber keine Neuigkeiten, die ich mitteilen kann.»

Wichtig ist ihm vor allem: «Es ist an der Zeit, alles ein wenig zu beschleunigen und alles eher früher als später zu regeln.»

Nach einem fulminanten Start ins große Fahrermarkt-Jahr (2024 laufen bei zahlreichen Piloten die Verträge aus) mit dem Wechsel von Hamilton zu Ferrari sowie den Verlängerungen von Lando Norris bei McLaren sowie Charles Leclerc bei Ferrari ist das Transfer-Karussell der «Silly Season» in der Formel 1 nun erst mal zum Halt gekommen.

Neben Sainz hat aber auch jüngst sein Landsmann Fernando Alonso zeitlich auf die Tube gedrückt und verkündet, dass er mit seiner Entscheidung nicht bis zum Sommer warten möchte. Es sieht also aus, als würde die wilde Fahrt in den nächsten Wochen weitergehen...

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0