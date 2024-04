Bericht: 2026-er aktive Aerodynamik macht Probleme 09.04.2024 - 17:47 Von Silja Rulle

© LAT Der Rennstart in Suzuka

Übernächste Saison, also 2026, werden neue Aerodynamik-Regeln eingeführt. Der Plan ist eine aktive Aerodynamik. Doch die bereitet in ersten Simulationen nun offenbar große Probleme. Was angepasst werden könnte.