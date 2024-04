Andrea Stella prophezeit Upgrade-Rennen mit Ferrari

Im Kampf um Platz zwei hinter Red Bull Racing will McLaren Ferrari angreifen. Der Schlüssel soll eine starke Entwicklung im Laufe der Saison sein. Letztes Jahr gelang dem britischen Team im Sommer ein großer Schritt.

Die WM-Wertung der Teams spricht nach vier Rennen eine augenscheinlich klare Sprache: Red Bull Racing vor Ferrari, McLaren und Mercedes. Zwischen Ferrari und McLaren liegen aktuell 51 Punkte. Dennoch gehen viele davon aus, dass der Kampf um Platz zwei enger sein wird, als er in den Zahlen aktuell wirkt.

McLaren-Teamchef Andrea Stella sagt zum Kampf mit Ferrari um Platz zwei: «Es wird ein Rennen der Upgrades.» Was der Ingenieur meint: «Ich denke, dass eine Stufe Upgrades nicht reichen wird, weil sie auch upgraden werden.»

Heißt also: Entscheidend könnte sein, wer wie oft und wie gut upgraden kann.

Der italienische Ingenieur erinnert sich an die Saison 2023: «Letztes Jahr waren wir in der Lage, unsere Konkurrenz mit unserer Entwicklung auszustechen. Wir haben in einer Saison mehr Laptime gebracht als unsere Mitbewerber.»

Rückblick in die Saison 2023: Beim Auftakt in Bahrain und in den ersten Rennen der Saison enttäusche der McLaren noch sehr. Lando Norris fuhr in Bahrain und Jeddah beispielsweise nur jeweils auf Platz 17. Melbourne, Baku und Monaco liefen etwas besser – der Durchbruch kam für Papaya aber erst in Österreich (Platz vier für Norris) und Silverstone (Platz zwei für Norris und P4 für Oscar Piastri). Von da an mischte McLaren regelmäßig oben mit.

Auch wenn es für den Angriff auf die Spitze bekanntermaßen nicht reichte, hat McLaren innerhalb der Saison einen Riesen-Schritt gemacht. Diese Entwicklung soll nun Vorbild für dieses Jahr sein.

Stella: «Solange wir sehen, dass das, was wir auf der Strecke bringen, auch tatsächlich funktioniert, sind wir zufrieden. Denn dann wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0