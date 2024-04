Fred Vasseur (Ferrari) warnt: Es gibt keine Garantie

​Ferrari hat sich Anfang 2024 als härtester Rivale von Red Bull Racing erwiesen: Doppelsieg in Australien, fünf Podestplätze, WM-Zwischenrang 2. Aber Ferrari-Teamchef Fred Vasseur traut der Sache nicht.

Die Tifosi dürfen sich freuen: Ferrari scheint die großen Probleme 2023 mit dem Reifen-Management hinter sich gelassen zu haben, die Italiener glänzen im ersten Teil der Formel-1-WM 2024 mit Speed und Standfestigkeit – fünf Mal standen Carlos Sainz und Charles Leclerc auf dem Siegerpodest, mit dem Doppelsieg von Melbourne als Highlight.

Also alles in Butter bei Ferrari? Teamchef Fred Vasseur bleibt skeptisch. Der 55-jährige Franzose sagt: «Wir dürfen gewiss feststellen, dass unsere Fahrer im 2024er Auto besser mit den Reifen umgehen können. Und auch beim Verschleiß stehen wir nicht schlecht da – die besten Runden in Jeddah und Melbourne wurden kurz vor dem Fallen der karierten Flagge erzielt. Aber das alles ist keine Garantie für weitere Spitzenergebnisse.»

«Aber für mich bleibt die Frage offen, ob diese Fortschritte auf jeder Art von Rennstreckenoberfläche und unter allen Bedingungen zu sehen sind. Nehmen wir China: Dort werden wir einen ganz anderen Asphalt haben, und wir gehen davon aus, dass es weniger warm sein wird als bei den Rennen bisher.»

«Shanghai wird also ein guter Test für uns. Denn bei eher kühlen Bedingungen sind wir bislang nur einmal gefahren, im dritten Training von Japan. Und dort war das Bild unklar, weil die Gegner mit unterschiedlichen Programmen gefahren sind, und letztlich weiß keiner, wie viel Sprit in den Tanks war und wieviel Leistung freigegeben wurde.»



«Wir haben im Grand Prix von Japan einen guten Job gemacht. Nun müssen wir sehen, dass wir im Abschlusstraining vorrücken, um fürs Rennen eine bessere Ausgangslage zu erhalten.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0