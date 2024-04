Alpine von Renault verkauft? Rennstall dementiert

​Der Rennstall Alpine, Formel-1-Arm des Renault-Konzerns, steht nach vier Rennen ohne Punkte da. Es kursieren Gerüchte, wonach Renault das Team verkaufen wolle. Alpine dementiert entschlossen.

Die Leistung des Alpine-Rennstalls im ersten Teil der Formel-1-WM 2024 ist rundweg ein Desaster: Die Blauen sind punktelos WM-Letzter, die GP-Sieger Esteban Ocon und Pierre Gasly haben mit dem bockigen Auto alle Hände voll zu tun.

Zudem kommt das Team in Sachen Personal nicht zur Ruhe: Viele langjährige Mitarbeiter haben das Weite gesucht oder wurden ihrer Posten enthoben.

Der 27-jährige Ocon, WM-Achter von 2017 und 2022, hatte vor Monaten geahnt, was sich da anbahnt: «Als wir den 2024er Wagen virtuell im Simulator bewegt haben, da merkten wird, dass wir vor einem harten Stück Arbeit stehen.»

Klar drängt sich da die Frage auf: Wie lange will Renault dieser Misere zusehen?

Gerüchte kreisen in der Vollgasbranche, dass der Autohersteller mit dem Gedanken spiele, den Formel-1-Rennstall abzustossen. Unter neuen Besitzern, so die Unterstellung, würde Renault nur als Motorhersteller in der Königsklasse bleiben.



Der Rennstall reagierte prompt und dementiert in aller Entschlossenheit: Solche Gerüchte seien falsch, das Team stehe definitiv nicht zum Verkauf.





Alpine in der GP-Saison 2024

Training Bahrain

Ocon: 19.

Gasly: 20.



Rennen Bahrain

Ocon: 17.

Gasly: 18.



Training Saudi-Arabien

Ocon: 17.

Gasly: 18.



Rennen Saudi-Arabien

Ocon: 13.

Gasly: out (Getriebeschaden)



Training Australien

Ocon: 15.

Gasly: 17.



Rennen Australien

Ocon: 16.

Gasly: 13.



Training Japan

Ocon: 15.

Gasly: 17.



Rennen Japan

Ocon: 15.

Gasly: 16.





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0