Nico Hülkenberg über Top-Team: «Im nächsten Leben»

Es ist viel los im Formel-1-Fahrermarkt, auch in den Top-Teams tut sich was. Der deutsche Formel-1-Routinier Nico Hülkenberg rechnet sich dennoch nur geringe Chancen auf einen dieser Plätze aus.

Das Formel-1-Fahrerkarussell hat in diesem Jahr früh Fahrt aufgenommen, denn mit dem Überraschungsdeal von Lewis Hamilton, der nach der laufenden Saison das Mercedes-Team in Richtung Ferrari verlässt, wird ein begehrtes Cockpit in einem Top-Team frei. Viele Berichterstatter glaubten zu wissen, dass Fernando Alonso den Platz des siebenfachen Weltmeisters im Werksteam des deutschen Autobauers einnehmen wird.

Doch am Abend des 11. Aprils bestätigte Aston Martin, dass der zweifache Champion einen neuen Mehrjahresvertrag abgeschlossen hat und damit seinem aktuellen Brötchengeber treu bleiben wird. Wer bei Mercedes zum Zug kommen wird, ist noch nicht bekannt. Nur geringe Chancen rechnet sich Nico Hülkenberg auf einen Platz in einem Top-Team aus. Dies erklärte der Deutsche auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com in Suzuka.

«Die Hoffnung ist sehr gering. Vielleicht im nächsten Leben, ich denke nicht, dass die Reise jetzt dahin gehen wird», lautete die nüchterne Antwort des 36-Jährigen, der aktuell für den amerikanischen Rennstall Haas in der Königsklasse Gas gibt. Von den Gesprächen über die Zukunft und die möglichen Cockpits, die frei werden, lasse er sich nicht ablenken, betonte er ausserdem.

«Ich habe das schon sehr oft mitgemacht, und wenn dich das ablenkt, dann ist das schlecht für dich als Fahrer und auch für das Geschäft. Die Gespräche über die Zukunft und die Arbeit auf der Strecke muss man trennen», weiss der Formel-1-Routinier, der nach zwei Punktefahrten in den ersten vier Saisonläufen den 13. Zwischenrang in der WM-Tabelle belegt.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0