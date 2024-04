Laurent Mekies über Yuki Tsunoda: «Bisher sehr stark»

Das Formel-1-Mittelfeld ist hart umkämpft, und im Fight um die letzten Punkteränge konnte Yuki Tsunoda sowohl in Australien als auch in Japan glänzen. Der Japaner erntet dafür ein dickes Lob von Teamchef Laurent Mekies.

Yuki Tsunoda hat in der bisherigen Saison die Erwartungen der Racing Bulls-Teamleitung erfüllt: Der Japaner schaffte es vor heimischer Kulisse zum dritten Mal in Folge ins Top-10-Qualifying, und das Heimrennen beendete er nach seinem starken siebten Platz in Melbourne als Zehnter wieder in den Punkten.

Damit fuhr der 23-Jährige alle bisherigen WM-Zähler für den Rennstall aus Faenza ein – und entsprechend gut fällt das Zwischenzeugnis aus, das ihm Laurent Mekies ausstellt. Der 46-jährige Franzose, der sich die Teamchef-Rolle im Schwesternteam der Weltmeister-Mannschaft Red Bull Racing mit Peter Bayer teilt, hält grosse Stücke auf den kleinen Rennfahrer aus der Präfektur Kanagawa.

Im SPEEDWEEK.com-Gespräch sagt der Ingenieur: «Yuki war in diesem Jahr bisher sehr stark. Und wir haben schon oft gesagt, dass er die Formel-1-Welt immer wieder mit seinen grossen Leistungsfortschritten überrascht hat. Wir bestreiten nun das vierte gemeinsame GP-Jahr und er konnte auch diesmal wieder einen Schritt nach vorne machen.»

«Und wir befinden uns erst am Anfang einer langen Saison, es stehen noch viele Rennen auf dem Programm», betont Mekies, der auch die eigene Verantwortung bei der Entwicklung von Tsunoda erwähnt: «Unsere Aufgabe ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem er sich weiter entwickeln kann. Und bisher sind wir sehr beeindruckt von seinen Fortschritten.»

Auf die Frage, was einen guten Formel-1-Piloten ausmacht, hat Mekies keine einfache Antwort. «Natürlich geht es in erster Linie um den Speed, denn darum dreht sich alles in diesem Geschäft», holt er aus. «Aber das reicht nicht aus. Du willst den Schnellsten, aber dieser Sport ist technologisch so anspruchsvoll geworden, und auch im positiven Sinne komplex und hart umkämpft, dass ein Fahrer noch mehr Qualitäten aufweisen muss.»

«Er spielt auch eine grosse Rolle, wenn es darum geht, das Potenzial des ganzen Teams, jedes einzelnen Mitarbeiters, auszuschöpfen. Es geht darum, dass jeder das Beste aus sich und dem Auto herausholt, und die Fahrer spielen da eine Schlüsselrolle, in diesem Sinne sind sie Teil der Unternehmensleitung», erläutert der frühere Renningenieur.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine