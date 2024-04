Bruno Famin: Alpine-Team «absolut nicht verkäuflich»

Alpine-Teamchef Bruno Famin bei einer Medienrunde in Suzuka

Das französische Alpine-Team ist in der laufenden Saison noch ohne Punkte. Teamchef Bruno Famin widerspricht nun öffentlich Gerüchten über einen möglichen Verkauf. Das Formel-1-Team sei Teil eines wichtigen Projekts.

Alpine ist punktloses Schlusslicht der Formel-1-Saison 2024. Die Performance des Autos machte in dieser Saison in einigen Kennziffern immer wieder den Eindruck, sogar schlechter als im Vorjahr zu sein. Während die anderen Teams sich klar nach vorn entwickelt haben, kämpft das Alpine-Team mit sich selbst.

Nach den ersten Punktlos-Rennen begann das Raunen im Fahrerlager: Wie lange macht der Mutterkonzern Renault das noch mit? Droht etwa der Ausstieg oder Verkauf?

Alpine-Teamchef Bruno Famin nimmt dazu jetzt gegenüber formula1.com klar Stellung: «Wir haben die volle Unterstützung des Top-Managements. Das Team ist absolut nicht verkäuflich. Wir werden weiter pushen, um unsere Ziele zu erreichen.»

Der Franzose, der eigentlich ursprünglich nach der Trennung von Otmar Szafnauer nur Interims-Teamchef war, nun aber komplett übernommen hat, weiter: «Wir haben ein echtes Projekt mit Alpine. Wir haben das Projekt, die Bekanntheit der Marke Alpine weltweit durch den Motorsport und insbesondere in der Formel 1 zu entwickeln.»

Alpine ist eine Sportwagen-Marke des Renault-Konzerns. Mit Beginn der Saison 2021 machte das ehemalige Renault-F1-Team das Rebranding in der Formel 1 durch, tritt seitdem als Alpine an. Seit diesem Jahr nimmt Alpine außerdem unter anderem an der WEC Teil.

Doch die Erfolge in der Formel 1 bleiben bislang aus. Stattdessen macht das Team eher durch viele personelle Veränderungen von sich reden. Neben Szafnauer waren in den letzten Monaten auch CEO Laurent Rossi, Technik-Chef Pat Fry, Sportdirektor Alan Permane sowie Berater Alain Prost aus dem Team ausgeschieden. Zu Saisonbeginn wurde dieses Jahr auch offiziell: Der technische Direktor Matt Harman und Aero-Chef Dirk de Beer gehen ebenfalls.

Famin, der vor seiner Zeit bei Alpine beim Weltverband FIA arbeitete: «Es ist keine spaßige Zeit. Wir sind nicht, wo wir sein wollen, wenn es um die Performance geht. Wir machen das Projekt nicht, um 15. oder 16. zu werden. Wir wollen voraus sein, die Performance des Autos entwickeln und so bald wie möglich um Podien und Siege mitfahren.»

Der Weg dorthin ist Stand jetzt aber ein sehr weiter…

