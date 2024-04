Fernando Alonso hofft in Shanghai auf Geraden-Kniff

Was genau die Formel 1 bei der China-Rückkehr erwartet, wird sich erst im Laufe der Woche zeigen. Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso setzt auf die lange Gerade der Rennstrecke – und DRS als Geheimwaffe.

Platz sechs in Suzuka – und der erneute Angriff auf die Spitze in Shanghai? Fernando Alonso, der erst vergangenen Donnerstag seinen Vertrag mit Aston Martin bis 2026 verlängert hat, will beim China-Comeback Erfolge.

Wen sieht Alonso in Shanghai vorne? Der 42-Jährige: «Ich glaube, mit diesen langen Kurven und einer Strecke ein bisschen wie Australien, erwarte ich Ferrari schnell. Aber auch Red Bull..»

Auf eine Rangordnung wollte sich der Spanier in Suzuka noch nicht festlegen, sagte mit einem Grinsen: «Ich fahre das Auto auf der Strecke und dann sehe ich es.»

Eine Geheimwaffe seines Dienstwagens macht Alonso aber in Anbetracht der Streckengegebenheiten Hoffnung: «Wir haben ein sehr mächtiges DRS, das könnte auf der langen Geraden helfen. Das eröffnet immer Möglichkeiten, wenn man in der Geschwindigkeit ein Defizit hat.» Und genau das diagnostiziert Alonso seinem Boliden im Vergleich zur Spitze.

Die lange Gerade der Rennstrecke in der Nähe von Shanghai ist mit 1,2 Kilometern eine der besonders langen Geraden in der Formel 1. Die längste hat Baku/Aserbaidschan mit knapp 2 Kilometern Länge.

Eine besondere Herausforderung für alle Teams und Fahrer allerdings: In welchem Zustand die Strecke in China genau ist, weiß vor der Ankunft am Rennplatz niemand so richtig. Zuletzt war die Formel 1 dort 2019 zu Gast, also vor fünf Jahren. Das Rennen 2020 wurde wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt, danach war China wegen strikter Einreise- und Quarantänebestimmungen nicht mehr im Kalender. Die neue Generation Autos seit 2022 ist also noch nicht in Shanghai unterwegs gewesen. Dazu kommt das Fragezeichen Asphalt.

