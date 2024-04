Erstes China-Heimrennen: Zhou-Mania in Shanghai

Bereits 16-mal fuhr die Formel 1 in China. Dieses Jahr ist erstmals ein chinesischer Fahrer am Start. Seine Heimatstadt Shanghai freut sich auf Lokalheld Zhou Guanyu, der hier vor 20 Jahren erstmals beim Rennen zuschaute

Nach 48 Grands Prix in aller Welt darf Zhou Guanyu kommendes Wochenende endlich ein Heimrennen in der Formel 1 fahren.

Erstmals nach fünf Jahren kehrt die Formel 1 nach China zurück. Und einer freut sich besonders: Lokalheld Zhou Guanyu.

Der Chinese fährt seine dritte Saison Formel 1 – und nun erstmals vor Heimpublikum. Der 24-Jährige ist gebürtiger Shanghaier, zog für die Karriere aber früh nach England. Er ist der erste und bislang einzige chinesische Formel-1-Fahrer. Und fährt dieses Wochenende dort, wo für ihn alles begann.

Die Vorfreude bei seinem Heimpublikum ist riesig. Gut 200 000 Zuschauer werden an der Strecke erwartet. In sozialen Medien ist zu sehen: Halb Shanghai ist gepflastert mit Zhous Bildnis. Die Mega-Metropole (ca. 26 Mio. Einwohner) plakatiert großflächig mit dem dort geborenen Formel-1-Fahrer. Werbebanner mit seinem Gesicht grüßen am Flughafen, in der Bahn und in Einkaufszentren. Sogar ein virtueller KI-Avatar des Piloten soll an der Rennstrecke sein. Eine Sonderausstellung mit Helmen und Rennanzügen sowie Pokalen feiert seine Heimkehr. Zhou-Mania in China.

Er hat geschafft, was ihm wenige zugetraut hätten. Vor seinem Heimrennen erinnert sich Zhou: «Als ich um meine erste Meisterschaft in Europa gefahren bin, war keine Nationalhymne und keine Flagge auf dem Podium, nachdem ich gewonnen habe. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass es eines Tages einen chinesischen Fahrer geben würde, schon gar keinen Champion.»

Er hat es geschafft – und ist der erste Chinese in der Formel 1. Zu Racingnews365 hatte er zu seinem ersten Heimrennen gesagt: «Ich glaube, die erste Session am Freitag wird Gänsehaut pur sein. Es ist ein Ort mit so vielen Erinnerungen für mich. Als Kind war das erste Event, bei dem ich war, der China-Grand-Prix 2004.»

20 Jahre später fährt er nun selbst dort, wo er früher nur zugeschaut hat…

