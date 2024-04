Ayao Komatsu: Neue Teile und Regen für Shanghai

Das Haas-Team bringt nach Shanghai ein doppeltes Set Upgrades mit – allerdings nur für ein Auto. Teamchef Ayao Komatsu erklärt außerdem, was möglicher Regen am Freitag für den Verlauf des Rennwochenendes bedeuten könnte.

Nach einer positiven Überraschung in Suzuka (11./13.) und nur knapp verpassten Punkten geht das Haas-Team hoffnungsvoll in den Großen Preis von China.

Teamchef Ayao Komatsu: «Was die Streckencharakteristik angeht, nehme ich viel Positives aus Suzuka mit, wo die Schwächen unseres Autos deutlich wurden. In Shanghai sind die Kurvengeschwindigkeiten niedriger, die Gegengerade ist sehr lang und auch die lange Gerade hat eine ordentliche Länge, das sollte unserem Auto besser liegen.»

Haas bringt in Shanghai ein erstes Set Upgrades mit. Komatsu bestätigte am Montag entsprechende Berichte von Auto Motor und Sport. Dem Fachmagazin zufolge ist ein Großteil des eigentlich für Imola geplanten Pakets bereits fertig – allerdings nur in zweifacher Ausführung. Dementsprechend wird nur ein Auto damit fahren, damit man im Falle eines Crashs jeweils noch ein Ersatzteil hat und einen Straf-Start aus der Boxengasse verhindern kann.

Schon in China das Upgrade fahren darf demnach Kevin Magnussen. Grund dafür: In Imola muss Magnussen seinen Haas für ein Training an Ersatzfahrer Oliver Bearman abgeben, hätte dann nur zwei Sessions, sich an die neuen Teile zu gewöhnen, und wäre doppelt gekniffen.

Komatsu: «Wir stellen in Shanghai den ersten Teil unseres Upgrade-Pakets vor, auf das wir uns sehr freuen.»

Viel Zeit, das Auto mit den neuen Teilen auf die Strecke abzustimmen, bleibt nicht. In China wird das erste Sprintrennen der Saison gefahren. Bedeutet: 60 Minuten Training und dann geht es direkt ins Sprint-Qualifying. Dazu kommt: Es könnte regnen.

Komatsu: «Das Wetter sieht so aus, als würde es am Freitag ein wenig nass werden. Das wird im FP1 eine Herausforderung sein, wenn es wirklich so kommen sollte. Wir müssen ein Testprogramm erstellen, um sicherzustellen, dass das Auto auch für das Rennen am Sonntag passt.»

Je nach Wetterbericht schwankt die Vorhersage aktuell dazwischen, ob es Freitag oder Samstag nass wird im chinesischen Jiading bei Shanghai.

Komatsu: »Wenn es nass ist, können wir nicht viel lernen, aber jedes bisschen Abtrieb hilft. Das sollte positiv sein. Wenn es trocken ist, möchten wir die Session damit verbringen, das Auto auf das Aeropaket abzustimmen. Es gibt also viel zu tun.»

Und das durchs Sprintrennen bedingt in nur einer einzigen Session.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0