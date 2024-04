Für neue Autos: Bodenwellen in China abgetragen

Wie sieht der Asphalt in China inzwischen aus? Laut einem Bericht wurde nicht neu asphaltiert, sondern lediglich die Bodenwellen abgetragen. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur merkt an: Es wird schwierig – aber für alle Teams

Was erwartet die Formel-1-Teams wirklich an der Strecke in Shanghai? Vier Kalenderjahre Pause – fünf Jahre nach dem letzten Rennen kehrt die Königsklasse des Motorsports nach Jiading nahe der chinesischen Millionen-Metropole Shanghai zurück. In welchem Zustand die Strecke die Teams erwartet, ist Gegenstand von Spekulation im Fahrerlager.

Laut Motorsport-Magazin.com gibt es keine komplette Neuasphaltierung der Strecke. Stattdessen habe man einige Bodenwellen abgetragen. Unter der Leitung von Streckenarchitekt Hermann Tilke sei demnach der Asphalt an einigen Stellen abgetragen und dabei sichergestellt worden, dass der Belag dort nicht zu rau ist.

Grund für die Vorsichtsmaßnahme: Schon beim letzten Besuch der Formel 1 2019 hatte die Strecke starke Bodenwellen – mit den neuen Groundeffect-Autos ab 2022 dürften diese endgültig zum Problem geworden sein. Eine neue Asphaltierung ist vor dem 2025-er, aber erst nach dem 2024-er Grand Prix geplant.

Klar ist also: Es liegt kein komplett neuer (und möglicherweise spiegelglatter) Asphalt, wie von einigen befürchtet war.

Dennoch sind auch ohne neuen Asphalt die Bedingungen insgesamt weitestgehend unbekannt: Als die Formel 1 zuletzt in Shanghai fuhr, war nicht nur das Aerodynamik-Konzept der Autos ein anderes, auch die Reifen waren andere (13 statt 18 Zoll). Dazu gibt es am Sprint-Wochenende nur 60 Minuten Trainingszeit.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hatte nach dem Suzuka-Rennen gesagt: «Es wird denke ich schwierig werden, aber das wird es für alle sein, weil wir in derselben Situation sind.»

Der Franzose nennt neben der Rauheit des Asphalts als großes Fragezeichen auch das Wetter: Dieses Jahr werden kältere Bedingungen, potenziell sogar Regen, erwartet.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0