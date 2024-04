China-GP Live-Ticker: Zeitplan für das Wetter-Chaos

​Nach fünf Jahren Pause kehrt die Formel 1 nach Shanghai zurück. Und ausgerechnet an diesem Wochenende wird im umstrittenen Sprintformat gefahren und wohl auch mit allerlei Wetterkapriolen.

Ab 19. April wird es sich für die Formel-1-Fans besonders lohnen, ihren Wecker zu stellen und sich die Königsklasse zu gönnen: Nicht nur, dass das fünfte GP-Wochenende der Saison 2024 im Sprintformat stattfinden wird, das immer Überraschungen erzeugt; die Fahrer müssen sich überdies auf wechselhaftes Wetter gefasst machen.

Grundsätzlich beträgt der Zeitunterschied nach China derzeit sechs Stunden, Asien ist uns voraus. Das bedeutet für GP-Fans in Deutschland, Österreich und in der Schweiz:

Freitag, 19. April, 5.30 Uhr: Freies Training

Freitag, 19. April, 9.30 Uhr: Sprint-Qualifying

Samstag, 20. April, 5.00 Uhr: Sprint (19 Runden oder 60 Minuten)

Samstag, 20. April, 9.00 Uhr: GP-Qualifying

Sonntag, 21. April, 9.00 Uhr: China-GP (56 Runden oder 120 Minuten)

Aus heutiger Sicht, so die Meteorologen, ist am Freitag und am Sonntag immer wieder mit Schauern zu rechnen. Wann und in welcher Intensität die auftreten, ist heute unmöglich zu sagen. Der freundlichste Tag ist Samstag, da wird es bedeckt, aber mit großer Wahrscheinlichkeit trocken bleiben.

Wie sich das alles entwickelt, darüber halten wir Sie mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden. Natürlich finden Sie hier als Service auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, ORF und SRF.





Grand Prix von China im TV

Freitag, 19. April

01.00: Sky Sport F1 – Grand Prix von Japan 2024

03.00: Sky Sport F1 – Legends of F1: Gerhard Berger

04.00: Sky Sport F1 – GP Confindential

05.00: Sky Sport F1 – Warm up, das Motorsport-Spezial

05.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Freies Training

05.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Freies Training

05.30: Freies Training

07.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Japan

07.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

08.30: Sky Sport F1 – Top 20: Best Team Radio 2023

08.45: Sky Sport F1 – Rennen kompakt: GP Japan

09.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

09.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint-Qualifying

09.30: Sprint-Qualifying

10.15: ServusTV – Analyse Sprint-Qualifying

10.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Japan

11.00: Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

12.30: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

13.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

14.00: Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

15.30: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

17.00: Sky Sport F1 – DiscoveRED: Scuderia Ferrari

17.30: Sky Sport F1 – DiscoveRED: Scuderia Ferrari

17.45: Sky Sport F1 – DiscoveRED: Scuderia Ferrari

18.00: Sky Sport F1 – DiscoveRED: Scuderia Ferrari

18.15: Sky Sport F1 – DiscoveRED: Scuderia Ferrari

18.30: Sky Sport F1 – DiscoveRED: Scuderia Ferrari

18.45: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Japan

19.00: Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

20.30: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

21.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

22.00: Sky Sport F1 – Hardenacke trifft ... Jost Capito

23.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung



Samstag, 20. April

01.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

01.30: Sky Sport F1 – Freies Training Wiederholung

03.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

04.00: Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Felipe Massa

04.25: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

04.30: ServusTV – Beginn Berichterstattung Sprint

05.00: Sprint

05.30: ServusTV – Analyse Sprint

06.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

06.30: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

07.30: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

08.15: SRF 2 – Sprint Wiederholung

08.30: Sky Sport F1 – DiscoveRED: Scuderia Ferrari

08.30: ServusTV – Vorberichte zum GP-Qualifying

08.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

08.55: SRF 2 – Beginn Berichterstattung GP-Qualifying

09.00: GP-Qualifying

10.00: ServusTV – Analyse GP-Qualifying

10.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz GP-Qualifying

11.00: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

12.00: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

13.30: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

14.30: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

15.45: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

10.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz GP-Qualifying

18.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

19.00: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

20.15: Sky Sport F1 – Rivalry: Vettel vs. Hamilton

22.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

22.15: Sky Sport F1 – Sprint kompakt

22.30: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung



Sonntag, 21. April

00.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

01.00: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

04.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

04.30: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying Wiederholung

05.30: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

06.30: Sky Sport F1 – GP-Qualifying Wiederholung

07.00: ServusTV – Countdown zum Grand Prix

08.00: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Grand Prix

08.20: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Grand Prix

08.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Grand Prix

09.00: Großer Preis von China

10.40: ServusTV – Analyse China-GP

10.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

11.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Grand Prix

12.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

12.30: Sky Sport F1 – DiscoveRED: Scuderia Ferrari

12.45: Sky Sport F1 – DiscoveRED: Scuderia Ferrari

13.00: Sky Sport F1 – DiscoveRED: Scuderia Ferrari

13.15: Sky Sport F1 – DiscoveRED: Scuderia Ferrari

13.15: ORF 1 – GP von China Wiederholung

13.30: Sky Sport F1 – Box Box Box: Red Bulls 1st Win

14.00: Sky Sport F1 – Vorberichte zum GP Wiederholung

14.55: Sky Sport F1 – GP von China Wiederholung

14.55: ORF 1 – Motorhome: Grand Prix von China

16.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews Wiederholung

17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Grand Prix Wiederholung

18.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30: Sky Sport F1 – Sprint kompakt

18.45: Sky Sport F1 – GP-Qualifying kompakt

19.00: Sky Sport F1 – GP von China Wiederholung