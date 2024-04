Tom McCullough über Alonso: «Einer der Schnellsten»

Das gesamte Aston Martin Team freut sich über die Vertragsverlängerung von Fernando Alonso, wie Tom McCullough betont. Der Performance-Ingenieur betont, wie wichtig der Spanier für den Team-Erfolg ist.

Der Blick in die Statistik beweist: Fernando Alonso ist das unbestrittene Zugpferd im Aston Martin-Rennstall. Der Weltmeister von 2005 und 2006 stand im vergangenen Jahr acht Mal auf dem Podest, sammelte 206 WM-Punkte und erreichte den vierten Gesamtrang. In diesem Jahr durfte der Spanier zwar noch nicht aufs Treppchen, schaffte es aber in allen vier Rennen in die Punkte. Derzeit ist er WM-Achter.

Zum Vergleich: Sein Teamkollege Lance Stroll schaffte es im vergangenen Jahr kein einziges Mal aufs Podest. Mit 74 WM-Zählern schloss er die Saison als Gesamtzehnter ab. In diesem Jahr schaffte er es nur in der Hälfte der bisherigen Rennen in die Top-10, womit er aktuell wiederum auf dem 10. Tabellenrang liegt.

Die Freude über den Verbleib des 32-fachen GP-Stars im Aston Martin Team ist entsprechend gross, wie Teamchef Mike Krack bereits betont hat. Auch Tom McCullough, der als «Performance Engineer» für den Einsatz der Rennwagen von Alonso und Stroll zuständig ist, sagt zur Vertragsverlängerung des 42-Jährigen: «Das sind wirklich gute Nachrichten.»

«Es ist super, dass wir Alonso auch nach der Regeländerung von 2026 an Bord haben werden, denn seit er bei uns ist, sind sein Können und seine Erfahrung entscheidend bei unserem Wunsch, an die Spitze des Feldes vorzustossen», ergänzt der 48-jährige Brite, und lobt: «Er ist immer noch einer der schnellsten Fahrer im Feld und liefert weiterhin Top-Leistungen ab. Ich weiss, dass ich für das ganze Team spreche, wenn ich sage, dass wir uns darüber freuen, unseren gemeinsamen Weg fortzusetzen.»

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0