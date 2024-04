Lewis Hamilton (Mercedes): «Also müssen wir reden»

​Mit der mageren Zwischenbilanz von zehn WM-Punkten aus vier Grands Prix geht Lewis Hamilton ins China-Wochenende. Seine Situation bei Mercedes ist auch aus anderer Perspektive ungemütlich.

Das haben wir in der Formel 1 in den vergangenen Jahren eher selten erlebt: Noch vor Beginn einer GP-Saison wird klar, welcher Star sensationell das Team wechselt. Am 1. Februar wurde bekannt: Lewis Hamilton bestreitet 2024 seine letzte Saison in Diensten von Mercedes und wechselt dann zu Ferrari.

Nach den ersten Momenten der Verblüffung ging mir damals durch den Kopf: «Dann kann sich Lewis nun ein Jahr lang nicht nur Fragen zu Mercedes anhören, sondern auch zu Ferrari.» Genau in dieser Phase befinden wir uns jetzt, und längst ist Hamilton sichtlich genervt.

Nach dem enttäuschenden neunten Platz beim Grand Prix von Japan in Suzuka und der unvermeidlichen weiteren Frage über Ferrari knurrte der siebenfache Champion «Habt ihr keine besseren Fragen?» – und ging.

Noch nicht gehen kann Hamilton bei Mercedes. Für ihn und Teamchef Toto Wolff stellt sich die Frage: Wie soll die Zusammenarbeit aussehen, wo doch feststeht, dass der 103-fache GP-Sieger zu Ferrari zieht? Wann und in welcher Form wird er vom Informationsfluss abgenabelt?

Lewis Hamilton hat zu diesem Thema zugegeben: «Ich war noch nie in dieser Situation so früh in einer Saison, also müssen wir reden, Toto und ich. Ich habe zuvor ja nur einmal das Team gewechselt, von McLaren zu Mercedes, aber diese Entscheidung damals 2012 kam recht spät.»



Der damalige Mercedes-Mitarbeiter Niki Lauda konnte Hamilton in einem Hotelzimmer in Singapur davon überzeugen, dass Lewis zur Marke mit dem Stern wechseln soll.



Lewis Hamilton sagt ehrlich: «Ich weiß noch nicht genau, wie ich mit dieser Situation umgehen soll.»



«Was ich aber weiß – ich will mich so erfolgreich wie möglich bei Mercedes verabschieden. Darauf verwende ich meine ganze Energie. Niemand kann schönreden, dass wir in einer schwierigen Lage stecken, aber nun ist es halt meine Aufgabe, mich daraus frei zu arbeiten.»



«Ich bin und bleibe Racer, und ich will wieder in die Situation kommen, Rennen zu gewinnen. Nur an die kommende Saison zu denken, das wird mir dabei nichts helfen.»



Der letzte GP-Sieg von Lewis Hamilton liegt inzwischen unfassbare 866 Tage zurück, mit dem Triumph in Saudi-Arabien am 5. Dezember 2021.



In China hat Hamilton sechs Mal siegen können, 2008 und 2011 mit McLaren, 2014/2015 sowie 2017 und 2019 mit Mercedes-Benz.





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0