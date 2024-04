China-GP im Live-Ticker: So wird das Wetter

​Erstmals seit 2019 tritt die Formel 1 auf dem Shanghai International Circuit an. Das Sprintformat verspricht Hochspannung. Und einmal mehr könnte das Wetter den Fahrern einen Streich spielen.

China ist für die Formel 1 in Sachen Wetter eine Wundertüte: Ich habe dort doch Starkregen erlebt, der beinahe schon waagrecht durchs Fahrerlager peitschte, oder Postkartenwetter mit feuchtheißen 30 Grad.

Die Königsklasse ist nach fünf Jahren wieder zu Gast vor den Toren der 24-Millionen-Stadt. Und die Arbeit von Technikern und Piloten wird nicht einfach sein. Ironischerweise ist dieser Donnerstag, 18. April, der freundlichste Tag am Shanghai International Circuit.

Für Freitag (19. April) mit nur einem freien Training und dann der Sprint-Quali gilt: Schauer mit Schwerpunkt ausgerechnet im freien Training, Chance auf trockene Bedingungen in der Qualifikation für den Sprint. Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 55 Prozent.

Am Samstag (20. April) wird in China am Morgen der Sprint, dann die GP-Quali gefahren, erneut mit einer größeren Schauerneigung am Morgen. Aus heutiger Sicht ist unter Fahrbetrieb der Samstag am wenigsten garstig.

Für den Grand Prix gelten wieder die gleichen Bedingungen wie am Freitag. Die Höchsttemperatur liegt am ganzen Wochenende bei milden 21 Grad.



Für Fans in Europa gilt: Wecker stellen! Das einzige freie Training beginnt am 19. April schon um 5.30 Uhr unserer Zeit, die Sprint-Quali um 9.30 Uhr. Am Samstag folgt um 5.00 Uhr der Sprint, um 9.00 Uhr das Abschlusstraining für den Grand Prix. Der WM-Lauf dann am 21. April um 9.00 Uhr.



Wie sich das Sprintwochenende von China entwickelt, darüber halten wir Sie mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden. Natürlich finden Sie hier als Service auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, ORF und SRF.





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:54:23,566 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +12,535 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,866

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +26,522

05. Lando Norris (GB), McLaren, +29,700

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +44,272

07. George Russell (GB), Mercedes, +45,951

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +47,525

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +48,626

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

16. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Sauber, Elektrik

Alex Albon (T), Williams, Crash

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Crash





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix)

Fahrer

01. Verstappen 77 Punkte

02. Pérez 64

03. Leclerc 59

04. Sainz 55

05. Norris 37

06. Piastri 32

07. Russell 24

08. Alonso 24

09. Hamilton 10

10. Stroll 7

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 3

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Zhou 0

17. Ricciardo 0

18. Ocon 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 141 Punkte

02. Ferrari 120

03. McLaren 69

04. Mercedes 34

05. Aston Martin 33

06. Racing Bulls 7

07. Haas 4

08. Williams 0

09. Sauber 0

10. Alpine 0