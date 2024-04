Fernando Alonso, Aston Martin: Lance Stroll verkannt?

​Was Spitzenränge angeht, so tritt Aston Martin scheinbar als Einmann-Team an: Fernando Alonso überzeugt, Lance Stroll wirkt oft abwesend und zeigt merkwürdige Fehler. Aber Alonso verteidigt den Stallgefährten.

Ein heißes Thema bei Aston Martin: Sollte Rennstallbesitzer Lawrence Stroll seinen eigenen Sohn Lance vor die Tür setzen, um dem Team bessere Chancen zu bieten?

Oft drängt sich an den GP-Wochenenden der Eindruck auf: Lance Stroll scheint gar kein übermäßiges Interesse daran zu haben, Formel-1-Fahrer zu sein – die Antworten einsilbig, die Körpersprache defensiv, die Leistungen auf der Strecke bisweilen unerklärlich schwach.

Es gibt aber auch lichte Momente, in welchen das zweifellos vorhandene Talent des Kanadiers aufblitzt.

Dennoch: In den meisten Fälle gilt für mögliche Podestplätze von Aston Martin – die Grünen sind im Grunde ein Einwagen-Team, denn vorne mitmischen kann in der Regel nur der ewig junge Fernando Alonso (42), während der 25-jährige Stroll Mühe bekundet, das Tempo des Spaniers mitzugehen.

Aber der zweifache Formel-1-Champion Alonso deutet an: Möglicherweise verkennen wir Lance Stroll und seine Rolle im GP-Rennstall von Aston Martin.



Der Asturier sagt über den jungen Stroll: «Wir versuchen beide, dem Team zu helfen. Und das ist ganz wichtig.»



Der 32-fache GP-Sieger vertieft: «Wir haben unter bestimmten Bedingungen zwei sehr verschiedene Fahrstile. Wir spüren einen Rennwagen unterschiedlich. Lance ist in gewissen Belangen erheblich feinfühliger als ich, und das spielt bei der Fahrzeugentwicklung eine große Rolle.»



«Ich weiß die Aussagen von Lance über das Auto zu schätzen, sie sind elementar, um den Wagen zu verbessern. Ich hingegen neige dazu, bestimmte Probleme mit dem Auto zu ignorieren und passe mich dem Fahrzeug unbewusst an. Das ist aber nicht so gut, wenn du einen Rennwagen optimieren willst.»



«Was interessant ist: So unterschiedlich wir auch sind und an unsere Aufgaben herangehen, so übereinstimmend reden wir über das Auto, wie es sein sollte und was wir von ihm erwarten. Wir kommen in Sachen Set-up zu den gleichen Folgerungen, wenn auch auf verschiedenen Lösungswegen.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0