Fred Vasseur (Ferrari) & Crash Sainz: Zu kompliziert

​Carlos Sainz zeigte in der Quali zum China-GP einen Dreher und beschädigte seinen Ferrari, konnte aber weiterfahren. Aston Martin protestierte, erfolglos. Ferrari-Teamchef Fred Vasseur kritisiert das Reglement.

Schreckmoment für die Tifosi im Abschlusstraining zum Grand Prix von China auf dem Shanghai International Circuit: Der Spanier Carlos Sainz war in der Kurve am Eingang zu Start und Ziel zu gierig, geriet mit dem rechten Hinterrad in den Kies, der Dreher war unvermeidlich. Sainz schlug in die Pistenbegrenzung ein, konnte sich aber aus seiner misslichen Lage befreiten und an der Quali weiter teilnehmen.

Aston Martin legte daraufhin Protest ein, basierend darauf, dass der Madrilene auf der Piste angehalten habe und daher nicht hätte weitermachen dürfen. Wie es im Reglement stehe. Die Rennkommissare waren dennoch anderer Ansicht. Weil es im Reglement eben auch heißt, dass ein Fahrer weitermachen kann, wenn er den Wagen aus eigener Kraft wieder in Gang bringt. Und das hatte Sainz getan.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur zum Schlamassel: «Wir haben hier den klassischen Fall eines Reglements, das immer umfangreicher geworden ist und damit komplizierter. Als ich begann, bestand das Sportreglement aus 20 Seiten, jetzt sind es 75.»

«Und wenn ein Regelwerk so umfassend ist, dann sind Schlupflöcher oder sich widersprechende Passagen beinahe unvermeidlich. Ich kann mich gut an einen Moment erinnern, als ich noch bei Alfa Romeo war, und Kimi Räikkönen hat sich während der Erkundungsrunde in Imola gedreht. Da fanden wir im Reglement prompt zwei Artikel, die sich widersprachen, was die weitere Teilnahme von Kimi anging.»



Der Franzose Vasseur fügt hinzu: «Letztlich ist es beim sportlichen Reglement genau gleich wie beim technischen – die Teams werden immer versuchen, schlauer als das Reglement zu sein und Ungereimtheiten zu nutzen. Aber in einem Fall wie mit Sainz in China sollte eine Klärung der Regelformulierung keine große Sache sein.»





China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0