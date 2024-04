Nico Hülkenberg geht bei Haas: 2025 Sauber, 2026 Audi

​Aus dem heutigen Sauber-Rennstall wird 2026 der Formel-1-Werksrennstall von Audi. Ein Fahrer kehrt dafür zum in der Schweiz ansässigen Team zurück – Nico Hülkenberg geht von Haas zu Audi.

Am Morgen des 26. April hat der Haas-Rennstall bestätigt: Die Zusammenarbeit mit Nico Hülkenberg geht Ende 2024 zu Ende.

Haas-Teamchef Ayao Komatsu: «Ich danke Nico von Herzen für seinen Einsatz bei Haas. Er hat sich als hervorragender Mannschaftsspieler erwiesen, und ich genieße die Arbeit mit ihm sehr. Seine Aussagen übers Auto sind von uns von enormem Wert. Wir freuen uns auf die restlichen Rennen 2024 mit ihm.»

Damit ist klar: Der Weg ist frei zu Audi. Kurz darauf hat Sauber bestätigt, dass der 36-jährige Emmericher einen Mehrjahres-Vertrag unterzeichnet hat und schon 2025 in einem Sauber-Rennwagen sitzen wird.

Sauber-CEO Andreas Seidl: «Wir freuen uns sehr, dass wir Nico 2025 wieder bei uns in Hinwil haben. Sein Speed, seine Erfahrung und seine Hingabe werden zu den Grundsteinen gehören, die wir legen zum Einstieg von Audi in die Formel 1.»

«Wir kennen uns nun schon viele Jahre, und es war klar, dass von beiden Seiten der Wunsch besteht, längerfristig zusammen zu arbeiten. Nico ist eine starke Persönlichkeit, und seine hohe Professionalität wird uns beim Wachstum helfen.»

Für den Le Mans-Sieger von 2015, der Zeit in Diensten des US-amerikanischen Haas-Rennstalls, ist dies eine Rückkehr: Hülkenberg bestritt die GP-Saison 2013 mit Sauber und wurde damals WM-Zehnter.

Nico sagt: «Ich habe schöne Erinnerungen an meine Zeit mit Sauber, und die Aussicht, mit einer Marke wie Audi zu arbeiten, ist für mich etwas ganz Besonderes. Wenn ein deutscher Autohersteller so entschlossen in die Königsklasse kommt, dann ist das für mich als deutscher Rennfahrer eine Gelegenheit, die ich mir nicht entgehen lassen wollte. Audi-Werksfahrer zu werden und mit einem in Deutschland angefertigten Motor fahren zu können, das ist für mich eine große Ehre.»

Hülkenberg hat von Bahrain 2010 bis China 2024 bislang 208 Formel-1-WM-Läufe bestritten, er ist mit Renault 2017 WM-Siebter geworden, stand in Brasilien 2010 mit Williams sensationell auf Pole-Position und hat zwei beste Rennrunden errungen, in Singapur 2012 und in Shanghai 2016, jeweils mit Force India (heute Aston Martin).



Hülkenberg gilt als exzellenter Testfahrer, herausragender Qualifyier, mit allen Wassern gewaschener Punktesammler – ein Mann, auf den Verlass ist.



Nico wird sich 2025 in aller Ruhe bei Sauber einarbeiten können, bevor das Team ab 2026 als Audi in der Königsklasse auftritt.