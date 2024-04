Ralf Schumacher über Audi: «Seidl weiss, was er tut»

Das Sauber-Team das ab 2026 als Audi-Werksteam antreten wird, hat die Verpflichtung von Nico Hülkenberg bestätigt. Auf die Frage, wer der Wunschkandidat fürs zweite Cockpit ist, hat Ralf Schumacher eine klare Antwort.

Mit Nico Hülkenberg hat sich das Sauber-Team die Dienste eines erfahrenen Piloten gesichert. Der Deutsche trat schon 2013 für den Rennstall aus Hinwil an, der ab 2026 als Werksteam von Audi ein neues Kapitel in der Team-Geschichte aufschlägt. Der aktuelle Haas-Fahrer ist nur eine von vielen Verpflichtungen, die dem Team helfen sollen, den Weg auf die Erfolgsspur zu finden.

Hinter den Kulissen wird eifrig daran gearbeitet, die richtigen Voraussetzungen für die Formel-1-Ära ab 2026 zu schaffen. Ralf Schumacher sagt im «Sky»-Interview zu den Erfolgsaussichten der Mannschaft von Andreas Seidl: «Ich sag mal so, da gibt es noch viel zu tun, aber viele neue Leute werden noch zu Audi kommen, da wird also viel passieren.»



«Doch das dauert noch ein Jahr. Ein Jahr wird also noch schwierig werden für Nico Hülkenberg und den zweiten Fahrer», ist sich der GP-Veteran sicher. Wer neben Hülkenberg in Zukunft für die Marke mit den vier Ringen Gas geben wird, hat das Team noch nicht bestätigt. Aber Ralf Schumacher ist sich sicher: «Ich könnte mir vorstellen, dass Carlos Sainz ein Wunschkandidat ist.»

Der 48-Jährige sagt über den Spanier: «Sainz hat nicht so viele Möglichkeiten, wenn Max Verstappen nicht gehen sollte, dann ist Red Bull Racing glaube ich nicht so interessant für ihn, dementsprechend wird dann Audi sehr, sehr interessant für ihn werden.»

Auf die Frage, ob sein Neffe Mick zum Zug kommen könnte, erklärt der sechsfache GP-Sieger: «Jede Möglichkeit, die sich für Mick in der Formel 1 bietet, wäre natürlich wichtig und gut, gar keine Frage. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Im Moment ist er bei Alpine in der Langstrecken-Serie sehr gut aufgehoben, macht da einen tollen Job, warten wir also ab.»

Eine Erfolgsgarantie für die Zeit nach der Regeländerung von 2026 gibt es aber auch für Audi nicht, stellt Ralf Schumacher klar: «Die Formel 1 ist schwierig und schreibt ihre eigenen Regeln, wir sehen gerade mit Mercedes, was da alles passieren kann. Es kommt ein komplett neues Konzept ab 2026, da gilt es, als Team das Beste draus zu machen, und da muss man jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen. Ich glaube, Seidl weiss, was er tut. Das heisst also, die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da.»

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0