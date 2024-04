Haas-Pilot Nico Hülkenberg in Miami auf Rekord-Kurs

Beim Grand Prix in Miami am kommenden Wochenende kann Nico Hülkenberg einen Rekord aufstellen, den er wohl lieber vermeiden würde. Worin der deutsche Pilot eine historische Bestmarke setzen könnte.

Nico Hülkenberg kann in Miami einen Rekord aufstellen – allerdings aus der Kategorie der Bestmarken, die niemand gern haben möchte.

Holt Hülkenberg in Miami KEINEN Sieg – und das ist in Anbetracht der Performance seines Autos ja nun äußerst wahrscheinlich –, dann wird er alleiniger Rekordhalter in der Kategorie «Die meisten Rennen ohne Sieg».

Aktuell stehen Hülkenberg und der 2014 verstorbene Andrea de Cesaris gleichauf bei 208 Rennstarts ohne Sieg. Startet Hülkenberg noch ein weiteres Rennen und gewinnt nicht, steht er bei 209 Rennen ohne Sieg. Alleinige historische Bestmarke!

Den Rekord für die meisten Rennen ohne ein Podium hält Ausdauerläufer Hülkenberg übrigens bereits. Er kam bislang nicht über Platz vier hinaus.

Auch ungeachtet der ungeliebten Bestmarke geht Hülkenberg in Miami mit frischem Wind an den Start. Unter der Woche wurde offiziell, was im Fahrerlager schon länger gemunkelt wurde: Hülkenberg verlässt Haas nach dieser Saison, wechselt 2025 zu Sauber, die dann ein Jahr später zu Audi werden.

Der Deutsche als künftig Werksfahrer beim deutschen Team. Und das als Inhaber zweier Rekorde.

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0