Ex-Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer kritisiert Renault

Mitte der vergangenen Saison ist Otmar Szafnauer als Alpine-Teamchef entlassen worden. Nun findet der US-Amerikaner kritische Worte für den Umgang des Mutterkonzerns Renault mit seinem ehemaligen Rennstall.

Ex-Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer übt ein gutes Dreivierteljahr nach seinem Aus beim Rennstall Kritik am Mutterkonzern Renault.

Szafnauer war vergangene Saison am Wochenende des Spa-Rennens überraschend aus seinem Amt als Teamchef des französisch-britischen Teams entlassen worden. Zeitgleich musste auch Sportdirektor Alan Permane gehen.

Auslöser für die Entlassungen war gewesen, dass das Alpine-Team unter der damaligen Führung nicht den hohen Ansprüchen des Renault-Konzerns gerecht werden konnte.

Besser ist es seit dem Abgang der zwei Top-Figuren allerdings kaum geworden. Bei dem Alpine-Team, das zum französischen Renault-Konzern gehört und seit einem Rebranding unter dem Namen der Sportwagenmarke fährt, bleiben auch in der aktuellen Saison die Erfolge aus. 2024 ist Alpine noch punktlos.

Nun setzt der ehemalige Teamchef Szafnauer gegenüber «The Race» gegen seinen Ex-Arbeitgeber nach. Auf die Frage, ob Renault verstehe, was nötig sei, um ihre Ziele in der Formel 1 zu erreichen, sagte Szafnauer: «Nicht von dem, was ich gesehen habe.»

Er ergänzt und erklärt: «Nicht nur Renault, sondern auch große Autofirmen, selbst solche, die den Rennsport als Teil ihrer DNA haben, sollten sich nicht einmischen. Es ist so viel anders als bei einer Autofirma, man sollte es einfach den Experten überlassen.» Straßen-Autos und Renn-Autos seien zwei sehr unterschiedliche Konzepte. Szafnauer lässt mehr als nur durchschimmern, dass seiner Meinung nach wohl Renault zu stark ins Formel-1-Team involviert war bzw. ist.

Nach seiner Entlassung bei Alpine ist Otmar Szafnauer nun für eine App für Reiseplanung tätig. Nach Ablauf seiner Freistellungszeit («Gardening Leave») dürfte der US-Amerikaner theoretisch in die Formel 1 zurückkehren. Szafnauer ist zuletzt immer wieder im Formel-1-Fahrlerlager vor Ort gewesen.

