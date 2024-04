Williams-Pilot Logan Sargeant: Heimkehr nach Miami

Vor seinem zweiten Heim-Grand-Prix in Miami erzählt Logan Sargeant, wie seine Karriere nur zehn Minuten von der Rennstrecke entfernt begann und welche Herausforderungen er auf seinem Weg überwinden musste.

Wenn die Formel 1 am Wochenende nach Miami zurückkehrt, ist es für Local Hero Logan Sargeant eine besondere Heimkehr. Die Karriere des 23-jährigen US-Amerikaners begann nur zehn Minuten vom Miami International Autodrome entfernt.

Als Sargeant sechs Jahre alt war, schenkten seine Eltern Dan und Madelyn ihm und seinem älteren Bruder Dalton zu Weihnachten Karts. Die Familie Sargeant lebte damals in Fort Lauderdale.

Sargeant erinnert sich auf der Williams-Website an seine Kindheit: «Als wir aufgewachsen sind, waren wir ständig im Wasser. Wakesurfen, Wakeboarding, normales Surfen, Angeln, Speerfischen…»

Später dann auch an der Rennstrecke: In Opa-locka, zwischen Fort Lauderdale und Miami gelegen, fuhr er mit seinem Bruder erste Rennen. Und das lief richtig gut.

Sargeant: «Ehe ich mich versah, fuhren wir Rennen im ganzen Land.»

Für die Profi-Rennfahrerkarriere musste Sargeant dann aber seine US-Heimat verlassen und nach Europa ziehen, lebte in der Schweiz und in Großbritannien.

Sargeant erinnert sich: «Es war so anders als alles, was ich von zu Hause kannte. Kein Meer, offensichtlich. Besonders hart war es, als ich nach London zog. Ich war wirklich kein Fan davon. Die Wintermonate sind dort ziemlich düster! Um ehrlich zu sein, sind sie mental ziemlich schwierig und anstrengend. Jetzt genieße ich es, aber es hat lange gedauert, bis ich so weit war.»

Der Einsatz, das Heimweh und die harte Arbeit haben sich ausgezahlt. Logan Sargeant fährt dieses Jahr seinen zweiten Heim-Grand-Prix nicht weit weg von zu Hause in Miami – und kehrt zurück in die Sonne von Florida.

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0