Live-Ticker Miami-GP: Späte Startzeiten für Zuschauer 29.04.2024 - 18:47 Von Silja Rulle

© LAT Die Rennstrecke in Miami

Zum dritten Mal fährt die Formel 1 am Wochenende in Miami auf der Strecke rund ums Dolphins-Stadion. Für Zuschauer in Europa findet die Track-Action am späten Abend statt. Speedweek.com hat alle Infos.