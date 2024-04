Live-Ticker Miami-GP: So wird das Wetter!

Am Wochenende steigt das dritte Miami-Rennen auf der Strecke rund ums Dolphins-Stadion. Es wird wie gewohnt heiß sein im US-Bundesstaat Florida. Aktuell sieht es aber nicht danach aus, dass es regnet.

Das erste von drei US-Rennen des Jahres steht vor der Tür!

Am Wochenende ist die Formel 1 wieder in Miami im Bundesstaat Florida zu Gast. Das Klima dort ist bei Rennfahrern und Teams gefürchtet: Es ist in der Regel schwül und heiß – anstrengend für Piloten und Crews.

Derzeit sind für den Freitag strahlender Sonnenschein bei Temperaturen von bis zu 28 Grad angesagt. Die Luftfeuchtigkeit soll bei 63 Prozent liegen.

Samstag und Sonntag schieben sich hin und wieder ein paar Wolken in den Weg. Dennoch wird mit bis zu 28 Grad gerechnet.

Die Regenwahrscheinlichkeit ist an allen drei Tagen mit Action auf der Strecke sehr niedrig. Für den frühen Montagmorgen ist derzeit aber Regen angesagt – möglich also, dass sich noch etwas verschiebt.

Achtung! Das Miami-Rennen ist das zweite von sechs Sprint-Events des Jahres.

Die mitteleuropäischen Startzeiten sind wegen der Zeitverschiebung eher etwas für Nachteulen: Das Training beginnt am Freitag um 18.30 Uhr. Das Sprint-Qualifying steigt am Freitagabend um 22.30 Uhr. Am Samstag startet der Sprint um 18 Uhr. Das Qualifying für den Grand Prix folgt um 22 Uhr. Und das Rennen beginnt schließlich am Sonntag um 22 Uhr.

Wie sich das Sprintwochenende von Miami entwickelt, darüber halten wir Sie mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden. Natürlich finden Sie hier als Service auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, ServusTV, ORF und SRF.

Grand Prix von Miami im TV

Freitag, 3. Mai

01.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

03.00: Sky Sport F1 – Rennen 2023 in Miami

05.00: Sky Sport F1 – Sprint – GP China

06.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30: Sky Sport F1 – Rennen Kompakt – GP China

09.00: Sky Sport F1 – Rennen 2022 in Miami

11.00: Sky Sport F1 – Rennen 2023 in Miami

13.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

13.30: Sky Sport F1 – Rennen Kompakt – China

16.50: Sky Sport F1 – Jessica Hawkins im AMR21

18.00: Sky Sport F1 – Warm Up – Das Motorsport Spezial

18.15: Sky Sport F1 – Live: 1. Freies Training

18.20: ORF 1 – Erstes Training live

18.30: Freies Training

20.00: Sky Sport F1 – Greatest Comebacks – Mika Häkkinnen

20.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

22.15: Sky Sport F1 – Live F1: Sprint Qualifying

22.25: SRF zwei – Live: Sprint Qualifying

22.30: Sprint Qualifying (mit unserem Live-Ticker)

23.00: ORF 1 – F1 Sprint-Qualifying

23.45: Sky Sport F1 – Top 10 On-Boards: GP China

Samstag, 4. Mai

00.00: Sky Sport F1 – 1. Freies Training GP Miami

01.30: Sky Sport F1 – Sprint Qualifying – GP Miami

04.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

05.00: Sky Sport F1 – Sprint Qualifying – GP Miami

07.00: Sky Sport F1 – Top 10 On-Boards: GP Japan

07.15: Sky Sport F1 – Top 10 On-Boards: GP China

07.30: Sky Sport F1 – Rennen 2023 in Miami

09.30: Sky Sport F1 – 1. Freies Training – GP Miami

11.00: Sky Sport F1 – Sprint-Qualifying – GP Miami

12.00: Sky Sport F1 – Greatest Comebacks – Mika Häkkinen

12.30: Sky Sport F1 – Greatest Comebacks – Alain Prost

13.00: Sky Sport F1 – Greatest Comebacks – Michael Schumacher

13.30: Sky Sport F1 – Greatest Comebacks – Kimi Räikkönen

14.00: Sky Sport F1 – 1. Freies Training – GP Miami

15.30: Sky Sport F1 – Sprint Qualifying – GP Miami

17.05: Sky Sport F1 – F1: Greatest Races: F. Alonso/Nürburgring 2007

17.15: Sky Sport F1 – Live: F1 Sprint

17.45: SRF zwei – F1 Sprint live

17.45: ORF 1 – F1 News Großer Preis von Miami

17.55: ORF 1 – F1 Sprint: Großer Preis von Miami

18.00: Sprint (mit unserem Live-Ticker)

18.40: ORF 1 – F1 Analyse: Großer Preis von Miami

19.00: Sky Sport F1 – F1: Pressekonferenz Sprint

19.30: Sky Sport F1 – F1: Greatest Comebacks – Michael Schumacher

20.50: Sky Sport F1 – F1: Lewis Hamilton: The Lie Detector Test

21.00: Sky Sport F1 – F1: Greatest Comebacks – Mika Häkkinnen

21.30: Sky Sport F1 – Live F1: Qualifying

21.40: ORF 1 – F1 News: Großer Preis von Miami

21.55: ORF 1 – Formel 1 Qualifying

21.55: SRF Info – Formel 1 Qualifying

22.00: Qualifying (mit unserem Live-Ticker)

23.30: Sky Sport F1 – Live F1: Pressekonferenz Qualifying

Sonntag, 5. Mai

00.00: Sky Sport F1 – Sprint – GP Miami

01.00: Sky Sport F1 – Qualifying – GP Miami

02.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

04.00: Sky Sport F1 – Sprint – GP Miami

05.00: Sky Sport F1 – Qualifying – GP Miami

06.30: Sky Sport F1 – GP Confidential

08.45: Sky Sport F1 – Top 10 On-Boards: GP China

09.00: Sky Sport F1 – Sprint – GP Miami

10.00: Sky Sport F1 – Qualifying – GP Miami

13.15: Sky Sport F1 – Greatest Comebacks – Kimi Räikkönen

13.45: Sky Sport F1 – Sprint – GP Miami

14.45: Sky Sport F1 – Qualifying – GP Miami

15.00: ORF 1 – Senna: Dokumentarfilm

17.00: ORF 1 – Niki Nationale – Ein Leben in der Pole-Position

18.15: Sky Sport F1 – Sprint Kompakt – GP Miami

18.30: Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt – GP Miami

18.45: Sky Sport F1 – Drivers got heated

19.50: Sky Sport F1 – Greatest Races: N. Lauda/Estoril 1984

20.00: Sky Sport F1 – Greatest Comebacks – Michael Schumacher

20.15: ORF 1 – F1 News

20.30: Sky Sport F1 – Live F1: Vorberichte GP

21.20: SRF zwei – Live F1: Rennen

21.25: ORF 1 – F1: Das Rennen

21.55: Sky Sport F1 – Live: Rennen

22.00: Großer Preis von Miami (mit unserem Live-Ticker)

23.45: Sky Sport F1 – Live: Analysen & Interviews

24.00: ORF 1 – F1 Motorhome

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40:52,554 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +13,773

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +19,160

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,623

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +33,983

06. George Russell (GB), Mercedes, +38,724

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +43,414

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +56,198

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +57,986

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,476 min

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,812

12. Alex Albon (T), Williams, +1:05,506

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:09,223

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:11,689

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:22,768

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:27,553

17. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:35,110

Out

Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, Kollision

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Sauber, Motor

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 110 Punkte

02. Pérez 85

03. Leclerc 76

04. Sainz 69

05. Norris 58

06. Piastri 38

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 7

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 4

14. Magnussen 1

15. Albon 0

16. Ocon 0

17. Zhou 0

18. Ricciardo 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 195 Punkte

02. Ferrari 151

03. McLaren 96

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 7

07. Haas 5

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0