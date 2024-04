Sauber: Zhou Guanyu hat «positiven Trend bemerkt»

Sauber hofft in Miami auf die ersten Punkte für das Team, nachdem das China-Rennen knapp punktlos endete. Zhou Guanyu erkennt einen Trend nach oben. Unterdessen hat sich Valtteri Bottas für eine andere WM qualifiziert.

Auch nach dem fünften Rennwochenende ist Sauber noch ohne Punkte. Dabei war es so knapp…

Zhou Guanyu wurde im China-Sprint vor seinem Heimpublikum Neunter. Im Grand Prix hätte es für die Platzierung zwei Punkte gegeben – doch im Sprint kriegen nur die Top 8 Punkte. So ging der Lokalheld knapp leer aus.

In Miami hoffen Zhou Guanyu und sein Team nun auf eine doppelte Punktechance – denn in Miami wird wieder ein Sprint-Wochenende gefahren.

Zhou Guanyu zu seiner Vorbereitung: «Ich hatte produktive Simulator-Sessions mit dem Team in Hinwil.»

Und beurteilt: «Wir haben einen positiven Trend für unser Auto bemerkt, sowohl in Bezug auf die Performance als auch auf die Geschwindigkeit. Unsere Upgrade-Pakete scheinen zu funktionieren wie erwartet.»

Der Chinese weiter: «Wir sind unseren ersten Punkten in der Sprint-Session nahgekommen. Ich will also wieder alles geben, im Sprint und im Rennen, und um Punkte kämpfen.»

Ebenso sein Teamkollege Valtteri Bottas.

Bottas: «Auch wenn das letzte Wochenende nicht lief wie geplant, hat das neue Sprint-Format allgemein für mich und das Team recht gut funktioniert. Wir haben mir beiden Autos fast um Punkte gekämpft und entwickeln uns in die richtige Richtung.»

Der Finne weiter: «Das Feld ist so eng, dass selbst die kleinsten Verbesserungen oder Fehler große Auswirkungen haben können. Es ist also wichtig, aus jeder Chance möglichst viel rauszuholen.»

Die Zeit zwischen den Grands Prix in China und Miami hat Bottas für seine Vorbereitung und Renn-Action der anderen Art genutzt.

Während die meisten Formel-1-Piloten das Kiesbett in der Regel vermeiden, tobt sich der Finne darin freiwillig auf zwei Rädern aus.

Bottas hat erfolgreich an dem Schotter-Radrennen «The Swartberg 100 Gravel Gran Fondo» in Südafrika teilgenommen. Er wurde Sechster seiner Altersgruppe und ist damit für die UCI Schotter-WM qualifiziert, wie er stolz auf Twitter mitteilte.

Warum der Rad-Ausflug? Bottas‘ Freundin Tiffany Cromwell ist Profi-Radsportlerin. Sie gewann das Frauen-Rennen am Swartberg. Bestimmt ein guter Ansporn für ihren Partner, in Miami den Sauber in die Punkte zu steuern…

