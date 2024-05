Max Verstappen über Miami: «Körperlich anstrengend» 02.05.2024 - 09:32 Von Agnes Carlier

© Red Bull Content Pool Max Verstappen freut sich auf die Herausforderung, die ihn in Miami erwartet

Mit der Strecke in Miami verbindet Max Verstappen gute Erinnerungen, seit das Rennen 2022 in den WM-Kalender aufgenommen wurde, war er dort siegreich. Diesmal steht mit dem Sprint aber eine besondere Herausforderung an.