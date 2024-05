Nico Hülkenberg (10.): «Mir glüht die Birne»

Nico Hülkenberg schaffte es in Miami ins SQ3

Haas-Pilot Nico Hülkenberg schaffte es in Miami ins letzte Segment des Sprint-Qualifyings. Dort drehte er die zehntschnellste Runde. Der Deutsche weiss: Es wäre auch mehr möglich gewesen.

Für Nico Hülkenberg verlief das Sprint-Qualifying in Miami letztlich nicht schlecht. Im SQ1 kam er als Fünfzehnter gerade noch durch, danach lief es besser für den Deutschen, der am Ende die zehntschnellste Runde drehte. Dazu sagte er im «Sky»-Interview: «Der zehnte Platz ist okay, aber wenn ich mir das jetzt im Nachhinein anschaue, wenn ich auf die Zeiten kucke, dann wäre wohl ein bisschen mehr drin gewesen.»

«Ich glaube, der siebte Platz wäre möglich gewesen, das ist ein Zehntel, die mir auf Lance Stroll fehlt. Wir sind im letzten Teil mit den gebrauchten Reifen gefahren, um die Pistole voll geladen zu haben für Samstag und Sonntag, was auch Sinn macht», schilderte der Haas-Pilot, der auf seiner entscheidenden Runde nicht ganz fehlerfrei blieb.

«Ich habe in der Schikane in den Kurven 14 und 15 den Randstein komisch getroffen, ich knallte mit dem Helm links und rechts gegen die Kopfstütze, das habe ich selten erlebt. Und da habe ich leider diese Zehntel liegen lassen oder verloren, darüber ärgere ich mich ein bisschen. Aber ansonsten war es gut, im SQ1 hatte ich Glück, dass ich durchgeschlüpft bin, aber SQ2 war dann wieder sehr gut», gestand Hülkenberg.

Und der 36-Jährige betonte: «Das Grip-Niveau war nicht konstant und an manchen Stellen war es auch sehr windig. Das machte die Arbeit für uns Fahrer schwierig und deshalb sah man auch immer wieder diese kleinen Fehlerchen. Zudem war es im Auto extrem heiss, mir glüht die Birne.»

Die Erwartungen für den Sprint sind bescheiden. Hülkenberg weiss: «Nur die ersten Acht bekommen Punkte und da stehen nur schnelle Autos vor mir. Deshalb mache ich mir da nicht so viele Hoffnungen.»

Sprint-Qualifying, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,641 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,749

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:27,876

04. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,044

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,103

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,161

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,375

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,419

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,472

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,476

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,343

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,371

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,379

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,614

15. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,185

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:29,267

18. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:29,360

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:29,551

20. Alex Albon (T), Williams, 1:29,858