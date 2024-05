Nico Hülkenberg (Haas) stark in Miami: «Es läuft»

​Der heutige Haas- und künftige Sauber/Audi-Fahrer Nico Hülkenberg ist im Miami-Sprint Siebter geworden und hat in der GP-Quali den neunten Startplatz erreicht. Der Deutsche ist happy: «Es läuft.»

Nico Hülkenberg ist in Miami gut drauf, die Stadt gefällt ihm, das Wetter auch, dazu weiß der Emmericher, dass seine Zukunft gesichert ist – mit einem Vertrag bei Sauber/Audi.

Der WM-Siebte von 2018 kann sich ganz aufs Rennfahren konzentrieren, und das tut er hervorragend: Starker siebter Platz im Sprint, dann Startplatz 9 herausgefahren für den Großen Preis von Miami.

«Es läuft», bestätigt der 36-Jährige: «Am Mittag konnten wir zwei Punkte eintütet, nun erneut eine Platzierung in den Top-Ten. Das ist auf alle Fälle einer meiner besseren Samstage mit Haas, vielleicht sogar meiner ganzen Laufbahn. Mehr war an diesem Tag wohl nicht herauszuholen, also bin ich sehr zufrieden.»

«Im Sprint drehte sich Vieles um Position, ich konnte nach dem Start an der Innenseite von Kurve 1 allem Schlamassel aus dem Weg gehen, das war der Schlüssel zum guten Ergebnis. Die Gruppe vor mir war schneller, aber unser Speed war anständig.»



«Auch ich fand es in der Quali schwierig, eine gute Runde zusammenzusetzen. Die Pistenoberfläche ist heiß, und die Walzen überhitzen ratz-fatz.»



Auf die Frage nach seinem Ziel für den Grand Prix schmunzelt Nico: «Natürlich weitere Punkte holen. Wir haben nach dem Sprint den Wagen nicht verändert, weil wir kein Risiko eingehen wollten, das gute Fahrverhalten zu verspielen.»



«Ich schätze, mein Hauptgegner im Rennen wird Yuki sein, aber das ganze Mittelfeld da wird wieder aufeinander hocken. Ich muss schauen, dass ich vorne frische Luft bekomme und so die Reifen am besten kontrollieren kann.»





GP-Qualifying, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,241 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,382

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,455

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:27,460

05. Lando Norris (GB), McLaren, 1:27,594

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,675

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,067

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,107

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,146

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:28,192

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,222

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,324

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,371

14. Alex Albon (T), Williams, 1:28,413

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,427

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:28,463

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:28,487

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,617

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,619

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:28,824





Sprint, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:31,383 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +3,371 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,095

04. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +14,971

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,222

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +15,750

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +22,054

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 29,816

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +31,880

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +34,355

11. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +35,078

12. George Russell (GB), Mercedes, +35,755

13. Alex Albon (T), Williams, +36,086

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 36,892

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +37,740

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,347

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +59,409

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:1:06,303 min

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Lando Norris (GB), McLaren, Crash





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 118 Punkte

02. Pérez 91

03. Leclerc 83

04. Sainz 73

05. Norris 58

06. Piastri 41

07. Russell 33

08. Alonso 31

09. Hamilton 19

10. Stroll 9

11. Tsunoda 8

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Magnussen 1

16. Albon 0

17. Ocon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 209 Punkte

02. Ferrari 162

03. McLaren 99

04. Mercedes 52

05. Aston Martin 40

06. Racing Bulls 13

07. Haas 7

08. Williams 0

09. Alpine 0

10. Sauber 0





Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing