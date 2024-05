Drittes Upgrade-Paket von McLaren wieder goldrichtig

Sie können upgraden wie derzeit kein anderes Team. McLaren hat in Miami wieder ein erfolgreiches Paket mitgebracht und Norris seinen ersten Sieg ermöglicht. Schon im Vorjahr lag das Team aus Woking zweimal goldrichtig.

Aller guten Dinge sind drei – McLaren hat mal wieder mit einem Upgrade-Paket goldrichtig gelegen. Das neue Paket für Miami brachte Lando Norris seinen ersten Sieg ein. Die Briten sind Wiederholungstäter, was ihre guten Upgrades angeht.

Man bekommt mittlerweile das Gefühl: Wenn McLaren neue Teile ans Auto bringt, können die einfach nur gut funktionieren. McLaren ist seit einem Jahr Upgrade-Weltmeister der Formel 1. Kein Team machte innerhalb der Saison in den letzten Monaten so große Schritte wie die Briten. Das Miami-Paket war der dritte McLaren-Volltreffer.

In der vergangenen Saison machte das Team aus dem englischen Woking gleich zweimal große Sprünge innerhalb der Saison: In Österreich und in Singapur wirkte das Team jeweils wie frisch beflügelt. Grund dafür war jeweils ein frisches Set Upgrades.

Während die neuen Teile bei der Konkurrenz nicht immer zünden oder länger brauchen, um abgestimmt zu werden, hat McLaren zuletzt ein richtig gutes Händchen.

Auch über den Winter hat das Team starke Arbeit geleistet, konnte einen großen Sprung machen. Blickt man heute auf den Saisonstart 2023 zurück, wo McLaren komplett enttäuschte, scheint es kaum zu glauben, dass Papaya nun erster Verfolger von Red Bull Racing ist.

Das Paket für Miami, der dritte Streich, hat wieder bestens funktioniert – und Lando Norris seinen ersten Grand-Prix-Sieg überhaupt beschert.

Teamchef Andrea Stella erklärte in Miami, dass inzwischen so ziemlich jeder Teil des Autos überarbeitet wurde. Das neue Paket konzentrierte sich vor allem auf eine überarbeitete aerodynamische Effizienz. Und der Plan ging mal wieder auf: Was man vorher simuliert hatte, stimmte mit dem überein, was auf der Strecke passierte.

Und so schwimmt McLaren aktuell auf einer papayafarbenen Welle...

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0