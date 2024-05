Fernando Alonso: Mehr Performace und Safety-Car-Glück 07.05.2024 - 11:46 Von Silja Rulle

© Christoph Holland / circuitpics.de Fernando Alonso wurde 2005 und 2006 Weltmeister

So wenige Punkte wie in Miami holte Aston Martin in der laufenden Saison noch an keinem Rennwochenende. Fernando Alonso sagt, sein Platz neun war auch dank des Timings des Virtuellen Safety Cars möglich.