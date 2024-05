Miami: Wie das Safety-Car Lando Norris doppelt half

Dass Lando Norris unter Safety-Car-Bedingungen die Reifen wechseln konnte, verhalf ihm in Miami zum Sieg. Aber noch ein zweites Detail rund den Einsatz des Safety-Cars dürfte eine wichtige Rolle gespielt haben.

Welche Rolle spielte das Safety-Car beim Sieg von Lando Norris im McLaren? Auf den ersten Blick wird klar: Dass Norris noch nicht beim Reifenwechsel war, als Kevin Magnussen und Logan Sargeant in Runde 28 crashen, hilft dem Briten enorm. Er spart beim Stopp Zeit, kann sich so vor Max Verstappen halten.

Schaut man aber genauer hin, dürfte auch ein weiteres Safety-Car-Detail Norris extrem in die Karten gespielt haben: Das Safety-Car kam nämlich vor Max Verstappen auf die Strecke – und nicht vor Lando Norris.

Ferrari-Teamchef Frédéric Vasseur beobachtet: «Ich glaube, es lag auch daran, dass sie das Safety-Car vor Verstappen rausgebracht haben. Sie sind es so gewohnt, dass Verstappen das Feld anführt, dass sie das Safety-Car vor ihm herausgeschickt haben. Es war recht langsam, also war es am Ende ein guter Move für Lando.»

Norris konnte so stoppen – und der Rest des Feldes musste hinter Bernd Mayländer im Safety-Car hinterherfahren, wurde ausgebremst. Grund dafür war, dass das Safety-Car relativ spät rausgerufen wurde, Norris knapp nicht mehr einfangen konnte und sich so vor Verstappen auf Position zwei setzte.

Das Reglement besagt tatsächlich gar nicht, dass das Safety-Car zwangsläufig vor dem Führenden fahren muss. Insofern handelt es sich nicht um eine Fehlentscheidung – aber ein Detail, von dem Norris profitierte.

Mayländer ließ sich mit seinem Safety-Car schließlich zurückfallen, um zum Neustart vor Norris zu sein. Und der brachte den Sieg über die Ziellinie.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0