Eng: Safety-Car für Norris-Sieg nicht entscheidend

Der ServusTV-Formel 1-Experte Philipp Eng sprach am Montag im Hangar-7 über den spannenden Miami-Grand-Prix und den Premieren-Sieg von Lando Norris im McLaren. Und er sagt: Das Safety-Car war nicht entscheidend.

Im Formel-1-Talk am Montag in der Live-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» bei ServusTV analysierte Philipp Eng (34) ausführlich das Rennen in Miami.

Eines der zentralen Themen war der Debüt-Sieg des britischen McLaren-Piloten Lando Norris, der 110 Versuche für seinen ersten Triumph in der Königsklasse benötigte und in Miami die Gunst der Stunde ergriff.

Eng, der im Langstrecken-Sport als BMW-Werksfahrer engagiert ist, erklärte zu den Emotionen rund um Norris und McLaren: «Es war sehr wichtig für ihn. Er hat in der Vergangenheit schon bewiesen, dass er sehr schnell und talentiert ist. Es hat immer ganz knapp nicht gereicht. Er war in Russland 2021 bis ganz knapp vor dem Ende des Rennens mit der Hand am Pokal, dann hat ihm leider der Regengott einen Strich durch die Rechnung gemacht.»

Eng sagt weiter: «Dass Lando jetzt so ein Feuerwerk zündet, vergönne ich ihm extrem. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, was für ein Stein dir da vom Herzen fällt, wenn man sein erstes Rennen gewinnt. Das war bei mir damals in der DTM nach dem Sieg in Zolder auch so. Ich freue mich extrem für ihn und gönne es ihm.»

Eng erklärt nochmals die wichtigen Szene beim Einsatz des Safety-Cars: «Das Safety-Car ist für Lando eigentlich ein wenig zum falschen Moment gekommen – im ersten Moment, weil er gerade an der Boxeneinfahrt vorbeigefahren ist. Aber in der Formel 1 ist die Regel so, dass du gegen eine Delta-Laptime fährst, also eine imaginäre Rundenzeit, die du nicht unterschreiten darfst. Aber natürlich war das Timing für ihn optimal.»

Eng weiß auch: «Wäre das Reglement wie in der DTM, dass du gegen das Safety-Car quasi ein Rennen fährst – du also versuchst, so schnell wie möglich wieder hinter das Safety-Car zu kommen, dann hätte das Bild ganz anders ausgeschaut. Das Safety-Car hat ihm aber nicht den Sieg geschenkt. Es ist zu einem guten Zeitpunkt gekommen.»

Eng analysiert zudem: «Lando ist aber schon davor schnell gewesen und wahnsinnig gute Zeiten auf dem Medium-Reifen gefahren. Lando ist nach dem Safety-Car dann eigentlich allen davon gefahren. Das Safety-Car hat ihm natürlich geholfen, es war aber nicht der entscheidende Faktor.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0