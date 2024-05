Nico Hülkenberg: Upgrade-Angriff auf Racing Bulls

Nico Hülkenberg in Miami

Nach einem guten Miami-Wochenende freut sich Nico Hülkenberg auf Imola. Der deutsche Haas-Pilot hofft auf einen Erfolg der neuen Teile, die sein Team zum halben Heim-Rennen des Rennstalls mitbringen möchte.

Ein paar neue Upgrades sollen Haas näher an die Konkurrenz bringen. Zum Europa-Auftakt in Imola wird Haas, wie die meisten anderen Teams vermutlich auch, neue Teile mitbringen. Und hofft damit auf den Angriff auf die Racing Bulls vor ihnen.

Nach dem Miami-Grand-Prix kündigte Hülkenberg an: «In Imola werden wir mehr Upgrades bekommen, um das Paket auszubauen, das wir sein Shanghai aufbauen.»

In Shanghai und Miami wurden jeweils schon ein paar Teile ans Auto gebracht, zunächst bei Magnussen.

Die Hoffnung des Deutschen, der kommende Saison zu Sauber/Audi wechselt: «Hoffentlich können uns diese Upgrades wieder ein wenig nach vorne bringen und uns etwas näher an die Racing Bulls heranbringen, denn die sehen im Moment wirklich stark aus.»

Die Racing Bulls liegen in der Konstrukteurs-Wertung vor Haas (19 vs. 7 Punkte).

Das Rennen in Imola ist ein halbes Heimrennen für Haas, die ein Büro in Maranello unweit der Strecke haben. Logistisch komfortabel für Upgrades.

Mit dem Miami-Wochenende war Hülkenberg insgesamt zufrieden. Er sprach vom vermutlich besten Samstag seiner Karriere mit dem Team: Im Sprint hatte er Platz 7 und damit zwei Punkte geholt. Später am Nachmittag im Qualifying hatte er sich Startplatz 9 für den Grand Prix gesichert. Im Rennen am Sonntag schrammte er mit Platz 11 dann knapp an Zählbarem vorbei, war aber insgesamt dennoch zufrieden.

Einer im Haas-Team muss in Imola aber besonders aufpassen: Kevin Magnussen. Der Däne steht nach dem Strafenhagel gegen ihn in Miami bei zehn Strafpunkten. Erreicht Magnussen zwölf Strafpunkte, muss er ein Rennen gesperrt aussetzen. Er wäre der erste Formel-1-Pilot überhaupt, der wegen dieser Regelung gesperrt werden würde.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0