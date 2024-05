Mercedes: Hamilton und Russell mit großem Problem

​Wann endlich geht es aufwärts bei Mercedes-Benz? Für den kommenden Grand Prix der Emilia-Romagna kommt der zweite Teil eines Evo-Pakets für Lewis Hamilton und George Russell.

Rang 6 für Lewis Hamilton in Miami, George Russell Achter – Mercedes steht still zu stehen, trotz eines neuen Unterbodens, den die früheren Serien-Weltmeister nach Florida gebracht haben.

Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin sagt in seiner Nachbetrachtung des WM-Laufs von Miami: «Wir haben die Entwicklung so intensiviert, dass wir einen Teil der Verbesserungen schon in Amerika ans Auto packen konnte, ich spreche vom neuen Unterboden. Der zweite Teil dieser Neuheiten folgt dann in Imola.»

«Gemäß unserer Zahlen macht der Boden genau, was wir uns davon erwartet hatten. Das Problem ist eher, dass auch die anderen Teams rasant entwickeln. McLaren etwa hatte in Florida sehr viele neue Teile am Wagen.»

«Das zweite Problem in Sachen Konkurrenzfähigkeit besteht darin, dass die Schwierigkeiten von Lewis und George mit dem Handling des Autos das wahre Potenzial unserer Verbesserungen verschleiern.»

«Wir haben anhaltend das große Problem, dass sich der Wagen von Training zu Training unterschiedlich verhält. So lange wir das nicht aus der Welt schaffen, wird es schwierig sein, die ganzen Evo-Teile voll zu nutzen.»



«Wir glauben, dass wir in den vergangenen Wochen besser verstanden haben, was wir mit dem Wagen tun müssen, um es unseren Fahrern ein wenig leichter zu machen. Wir haben für die nächsten drei, vier Rennen viel Neues für den Rennwagen, und wir hoffen, dass wir hoffentlich die Früchte dieser Arbeit bald ernten dürfen.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri



WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0