Ferrari-Chef zu Max Verstappen: Zwei Schock-Aussagen

​Ferrari-Teamchef Fred Vasseur verblüfft im Anschluss nach dem Grand Prix von Miami mit zwei gewagten Aussagen über Formel-1-Champion Max Verstappen und Red Bull Racing.

Ferrari gibt Vollgas. Vor dem Heimrennen im Autodromo Enzo e Dino Ferrari von Imola testen die Italiener in dieser Woche zahlreiche Verbesserungen, die sie am Wochenende des Emilia-Romagna-GP am Wagen haben werden. Und Teamchef Fred Vasseur tritt derzeit mit stattlichem Selbstvertrauen auf.

Nach dem dritten Platz von Charles Leclerc im WM-Lauf von Florida verblüffte der Franzose gleich mit zwei kontroversen Aussagen.

Aussage Nummer 1: «Ich glaube noch immer, dass Red Bull Racing der Konkurrenz einen Schritt voraus ist. Ich schätze, ohne das Durcheinander mit der Safety Car-Phase hätte Max Verstappen dieses Rennen wohl gewonnen.»

Dann kommt aber gleich Aussage Nummer 2, durchaus als Warnung zu verstehen: «Ich glaube, Red Bull Racing hat es nicht mehr so komfortabel wie vor einem Jahr. 2023 war es doch so: Egal, was in der Quali passiert war, nach Runde 2 tauchte ein RBR-Auto an der Spitze auf.»

Was hat sich seither geändert?



Fred Vasseur vertieft: «Wir haben schon im vergangenen Jahr Formschwankungen erlebt, je nachdem, auf welcher Bahn wir angetreten sind. Vor allem aber hat sich, was uns angeht, verändert, dass wir das Rennen und auch die Reifen besser managen. Wir schaffen es in dieser Saison konstanter, unser Potenzial zu nutzen. Das wiederum bedeutet, dass wir Red Bull Racing eher unter Druck setzen und sie gezwungen werden, in Sachen Rennstrategie aggressiver zu werden.»



«Es eröffnen sich für uns auf diese Weise mehr Möglichkeiten, und wenn wir weiter Fortschritte machen, sollten wir in der Lage sein, sie regelmäßig herauszufordern.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri



WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0