Ferrari: Montoya warnt vor Kombi Hamilton Leclerc

Kommende Saison fahren Charles Leclerc und Lewis Hamilton bei Ferrari zusammen. Der Ex-Pilot Juan Pablo Montoya warnt nun vor einem «Aufeinanderprallen der Persönlichkeiten» der beiden Fahrer bei der Scuderia.

Der Transfer-Hammer wirft seine Schatten voraus.

Vor Saisonbeginn war bekannt geworden, dass Lewis Hamilton Mercedes zum Ende der Saison verlässt und ab 2025 für Ferrari fährt. Dort wird er dann der neue Teamkollege von Charles Leclerc.

Ex-Pilot Juan Pablo Montoya (94 Grands Prix) wirft nun ein, dass das Aufeinandertreffen der zwei Fahrer spannend werden könnte.

Im Interview mit Racingnews365 warnt der siebenmalige Rennsieger: «Es wird spannend zu sehen, wie geschmeidig es geht mit Charles und Lewis in den Autos. Es wird dort ein Aufeinanderprallen der Persönlichkeiten geben. Das wird unterhaltsam zu beobachten sein.»

Für Lewis Hamilton Platz machen muss Carlos Sainz. Aktuell hat der Spanier noch kein Cockpit für 2025. Juan Pablo Montoya sieht ihn bei Red Bull. Der Vertrag von Sergio Pérez läuft am Ende der Saison aus. Immer wieder werden in Medien auch Spekulationen über einen angeblich möglichen Wechsel von Max Verstappen laut, an dem Mercedes-Teamchef Toto Wolff öffentlich Interesse anmeldete. Weitere Optionen für Sainz wären Sauber (an der Seite von Nico Hülkenberg) oder Mercedes (als Ersatz von Hamilton).

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0