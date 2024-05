Pierre Gasly über Adrian Newey: «Einzigartiges Genie»

Abschiedstour: Adrian Newey in Miami

Adrian Newey, der Star-Designer von Red Bull Racing, verlässt das Team. Rund um den Miami-Grand-Prix sind die Piloten, die mit ihm zusammengearbeitet haben, alle voll des Lobes. Sogar der Papa eines Fahrers schwärmte.

Pierre Gasly, der 2020 mit AlphaTauri in Monza seinen bislang einzigen Grand-Prix-Sieg holte und jetzt für Alpine an den Start geht, sagt: «Ein einzigartiges Genie. Extrem talentiert. Der erfolgreichste Ingenieur in der Geschichte unseres Sports.»

Der Franzose wird von Autosport zitiert: «Er hat einen speziellen Ansatz. Ich erinnere mich noch daran, wie ich nach Milton Keynes gegangen bin und ihn alle möglichen Dinge auf seinem Brett zeichnen sah. Ich dachte mir: Malen wir so heutzutage ein Formel-1-Auto? Es ist wirklich beeindruckend. Meine vermutlich beste Erinnerung von Red Bull ist, mit so einem besonderen Menschen zusammenzuarbeiten.»

Gasly über Newey: «Ich habe eine sehr gute Beziehung mit Adrian. Er ist sehr bescheiden und bodenständig.»

Alex Albon, der in seiner Zeit bei Red Bull Racing auch mit Newey zusammengearbeitet hat, sagt: «Er war sehr mit der Fahrerseite verbunden. Er wollte wirklich wissen, wie es sich anfühlte.»

Racing Bulls-Pilot Daniel Ricciardo, der auch bei Red Bull Racing mit Newey zusammengearbeitet hat, sagt: «Es war ein Privileg, mit ihm zusammenzuarbeiten und mehrere seiner Rennautos zu fahren.»

Der Australier erinnert sich: «Als ich bei Red Bull unterschrieben habe, sagte mein Vater: Oh, du wirst mit Adrian zusammenarbeiten. Das war auch für ihn aufregend.»

Adrian Neweys Hypercar RB17, sein letzter Red Bull, wird im Juli erstmals in Goodwood enthüllt. Wo und ob der Ingenieur seine Karriere fortsetzen wird, ist noch nicht offiziell bekannt.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0