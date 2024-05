DJ verrät Lando Norris‘ Pflaster-Geheimnis von Miami

Ein kleines Pflaster auf Norris' Nase zeugt von seine Party-Ausflug in Amsterdam

Ein kleines Pflaster auf der Nase begleitete Lando Norris durch den Grand Prix von Miami, den er schließlich gewann. Nur ein paar Tage zuvor waren Fotos von einem bandagierten Norris kursiert. Was dahinter steckte…

Von der königlichen Feier zum Sieg in der Königsklasse…

Lando Norris feierte in Miami seinen ersten Grand-Prix-Sieg überhaupt - mit dabei war ein kleines Pflaster, das von Feierlichkeiten in der Woche davor zeugte.

Der englische McLaren-Pilot hatte zusammen mit Freunden, darunter der DJ Martin Garrix, in Amsterdam den Königstag (Koningsdag) gefeiert. Der Feiertag fiel in die Pause zwischen dem China-Rennen und dem Miami-Grand-Prix. Bei den Feierlichkeiten verletzte sich Norris. Garrix verrät jetzt, wie es dazu kam.

In Internet kursierte ein Foto von dem Feier-Ausflug in den Grachten von Amsterdam, das Norris mit bandagiertem Gesicht zeigte: Improvisiert und beinahe mumienhaft hatte Norris einen Verband über die Stirn (vermutlich für Stabilität) und über die Nase gebunden. Rund um die Nase war Blut zu erkennen.

Schnell wurde spekuliert: Ist Norris etwa verletzt? Der Grand Prix gefährdet? Überhaupt nicht und ganz im Gegenteil: Norris gewann schließlich das Rennen. Spuren hat das Partywochenende aber dennoch hinterlassen: Norris trug das Miami-Wochenende über ein Pflaster auf der Nase, um den kleinen Cut zu überdecken. Später bei den Feierlichkeiten verschwand das Pflaster und eine kleine Stelle auf der Nase wurde sichtbar.

Der DJ Martin Garrix erklärt jetzt gegenüber Virgin Radio Dubai: «Alle haben es wilder gemacht, als es war. Auf dem Boot war ein Glas zerbrochen. Wir haben die ganze Zeit gefeiert, und er hat dann einen Schluck aus dem Glas getrunken. Der obere Teil hat ihm dann den Schnitt an der Nase verpasst.»

Garrix: «Es hat ziemlich stark geblutet. Alle dachten, ich hätte ihm die Nase gebrochen oder so, was aber nicht der Fall war. Wir hatten Pflaster für die Wunde und schnell hatte er sich dann ein bisschen in eine Mumie verwandelt. Jemand hat ein Foto gemacht und das ist dann viral gegangen. Alle haben das gesehen und dachten, es wäre total schlimm, dabei war es nur ein kleiner Kratzer.»

Das Sprichwort Scherben bringen Glück scheint hier zumindest zu stimmen. Nach dem Cut fuhr Norris im 110. Anlauf zu seinem ersten Grand-Prix-Sieg.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0