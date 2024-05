Umbau: Neue Garage für Monaco-Grand-Prix

Das neue fünfstöckige Gebäude am Eingang der Boxengasse

Vor dem diesjährigen Grand Prix von Monaco präsentiert das Fürstentum ein neues Garagengebäude, das am Eingang der Boxengasse steht. Es ist fünf Stockwerke hoch, beherbergt einen VIP-Bereich und eine neue Garage.

Monaco baut weiter in die Höhe!

Das Fürstentum bereitet sich auf den Grand Prix (26. Mai) vor. Und hat dieses Jahr ein neues Gebäude dabei. Am Eingang der Boxengasse ist ein fünfstöckiges (!) Gebäude entstanden. Es ist fast doppelt so hoch wie der Boxen-Komplex daneben. Die normalen Boxen plus Büros der Teams sind drei Stockwerke hoch.

Das neue Gebäude trägt den Namen «Garage 1».

Im Erdgeschoss des nicht permanenten Baus sind die Garagen von FOM und FIA mit zum Beispiel dem Safety Car. Darüber befinden sich im erstem und zweiten Stock Büros und darüber VIP-Bereiche. Theoretisch wäre in der neuen Garage künftig auch Platz für ein elftes Team.

Im dritten Stock ist eine Aussichtsterrasse mit Blick auf die Boxengasse sowie einem Panoramablick auf die den Streckenbereich rund um den Bereich der Schwimmbadschikane.

Prinz Albert II hat das Gebäude bereits eingeweiht. Laut Ronan Le Gallou, Infrastrukturverantwortlicher der Strecke, wurde zwei Jahre lang an dem neuen Gebäudekomplex gearbeitet. Gebaut wurde das Konstrukt im französischen Nantes. Der Aufbau in Monaco dauerte laut Veranstalter lediglich zwei Nächte.

Auch wenn der Grand Prix erst in zwei Wochen stattfindet, ist jetzt schon Ausnahmezustand im Fürstentum: Die Strecke ist bereits aufgebaut, Formel E und dieses Wochenende Historischer Grand Prix sind bereits zu Besuch – ehe dann eine Woche nach dem Imola-Rennen die Königsklasse anrückt.

Auf die Streckenführung hat das neue Gebäude keinen Einfluss.

