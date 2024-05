Ferrari mit neuem Upgrade-Paket für Imola unterwegs

So wie hier in Miami wird der Ferrari kommende Woche in Imola nicht mehr aussehen

Die Scuderia ist mit dem Ferrari SF-24 insgesamt 200 Kilometer über zwei Filmtage auf der Heimstrecke in Fiorano unterwegs gewesen. Wie die Upgrades für das Imola-Rennen in einer Woche aussehen.

Es ist das erste große Upgrade-Paket, das Ferrari in dieser Saison bringt. Bei zwei Filmtagen hat die Scuderia neue Teile für Imola bereits getestet.

Auf Abschüssen von der Ausfahrt ist erkennbar, dass die größten Unterschiede vor alle an den Seitenkästen und der Motorabdeckung liegen. Die Lufteinlässe sind verändert und die Seitenkästen stärker unterschnitten. Dazu kommen kleinere Änderungen wie Flügelchen unterm Halo und Anpassungen an den Flügeln.

Das Design erinnert etwas das von Red Bull Racing. Aber nicht komplett. Die horizontalen Einlässe fallen beim Ferrari größer aus.

Der Druck im Kampf um Rang zwei hinter Red Bull Racing ist groß: McLaren holt auf, hat in Miami ein starkes Paket mitgebracht und ist zum Sieg gefahren.

Dass Ferrari das Paket in Imola bringt, hat zwei Gründe: Einmal ist die Logistik einfach. Die Fabrik in Maranello liegt unweit der Strecke. Auch zeitlich passte es mit der Pause zwischen Miami und Imola mit dem Filmtag gut.

Dazu kommt: In Shanghai und Miami wurden jeweils Sprint-Rennen gefahren, es gab also jeweils nur eine Trainingssession, um das Auto abzustimmen. In Imola wird ein traditionelles Wochenende gefahren, was mehr Zeit für Abstimmungen bedeutet. Außerdem dürfte Ferrari durch die zwei Filmtage bereits erste Eindrücke gewonnen haben.

Laut Teamchef Frédéric Vasseur hat es praktische, nicht patriotische Gründe, beim ersten von zwei Heimrennen in Italien die neuen Teile zu bringen.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0