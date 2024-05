Ferrari fischt bei Mercedes: Spitzen-Leute geangelt

​Ferrari bestätigt, wovon schon länger gemunkelt worden war: Der Franzose Loic Serra und der Belgier Jérôme d’Ambrosio, vorher beide im Formel-1-Team von Mercedes-Benz, arbeiten bald für die Roten.

Die Katze ist aus dem Sack: Ferrari bestätigt am 13. Mai, dass zwei weitere Spitzenkräfte in Maranallo an Bord gehen werden – es handelt sich dabei zum einen um den Techniker Loic Serra, der künftig als leitender Ingenieur an der Strecke arbeiten und für die Fahrzeugentwicklung verantwortlich sein wird, für die Leitung der Ingenieur am Rennplatz und für die aerodynamische Entwicklung. Er ist Enrico Cardile unterstellt, der Technikdirektor für Chassis und Aerodynamik.

Und zum anderen um den früheren Formel-1-Fahrer Jérôme d’Ambrosio, der den Posten des stellvertretenden Teamchefs übernimmt, ebenso wie die Leitung des Nachwuchsprogramms, der so genannten Fahrer-Akademie von Ferrari.

Schon im August 2023 hatte Ferrari-Teamchef Fred Vasseur angekündigt: «Wir haben ungefähr zwei Dutzend neuer Techniker verpflichtet, aber wir wollen noch mehr. Wir haben einen führenden Techniker unter Vertrag nehmen können. Aber der dürfte eigentlich erst ab 1. Januar 2025 bei uns arbeiten. Ich versuche derzeit, Toto Wolff dazu zu bringen, ihn früher aus seinem Abkommen zu lassen.»

Bei dem Mercedes-Mitarbeiter handelt es sich um Serra, jenen 52-jährigen Franzosen, der seit der Rückkehr von Mercedes in der Formel 1 im Jahre 2010 für die Silbernen arbeitete, zuletzt als «Performance Direktor», also als jener Techniker, der Mechanik und Aerodynamik so in Einklang bringen soll, dass möglichst viel aus dem Wagen geholt wird.

Serra begann seine Karriere im Rennsport als Ingenieur bei Michelin, wo er an Aufhängungsvarianten tüftelte. Ende 2006 zog sich der französische Reifenhersteller aus der Königsklasse zurück, Serra wurde Fahrzeugentwickler bei BMW-Sauber, von dort ging es zu Mercedes.

Senna beginnt die Arbeit bei Maranello so wie d’Ambrosio am 1. Oktober 2024.



Jérôme D’Ambrosio hat seine Manager-Qualitäten bereits in der Formel E unter Beweis gestellt, seit 2023 war er als Leiter des Nachwuchsprogramms von Mercedes für die Talente der Sternmarke verantwortlich.



Der Teamchef und Geschäftsleiter kennt D’Ambrosio schon seit dessen Anfängen im Rennsport, der heute 38-Jährige trat in den Jahren 2011 und 2012 in insgesamt 20 Grands Prix an, 19 bestritt er für das Team Marussia Virgin Racing, einen Einsatz absolvierte er für das Lotus-Team, als Ersatz für den gesperrten Romain Grosjean.

Auch nach seiner aktiven Rennfahrer-Karriere, die auch Einsätze in der Formel E umfassten, blieb D’Ambrosio dem Motorsport treu, als Teamchef des Formel-E-Rennstalls Venturi Racing erzielte er in der Saison 2021/2022 den zweite Gesamtrang in der Team-Wertung.





