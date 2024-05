300. Mercedes-Rennen: Worauf Toto Wolff hofft

Das Mercedes-Team fährt in der Emilia Romagna ein historisches Jubiläumsrennen. Nach einem schwierigen Saisonstart soll nun ein Upgrade-Paket das Team «in die richtige Richtung bringen», so Teamchef Toto Wolff.

Nach einem Jahr Flut-Pause kehrt die Formel 1 nach Imola zurück.

Für Mercedes ist das Imola-Rennen ein historisches: Es ist der 300. Grand Prix für Mercedes. Das Team fuhr 1954 und 1955 zwölf Rennen, kehrte dann 2010 als Werksteam zurück. Und macht jetzt die 300 voll.

Doch ausgerechnet zum Jubiläumsrennen ist das Zwischenfazit durchwachsen.

Teamchef Toto Wolff: «Wir haben jetzt ein Viertel der Saison hinter uns. Die ersten sechs Rennen waren nicht einfach, aber wir haben ein klares Verständnis dafür entwickelt, wo wir uns verbessern müssen, und einen klaren Weg gefunden, wie wir das angehen können.»

Wolff: «Es wird noch einige Rennen dauern, bis wir sehen, dass dies Früchte trägt, aber jeder arbeitet hart daran, es so bald wie möglich zu erreichen. In der Zwischenzeit werden wir uns bemühen, das Paket, das wir haben, voll auszuschöpfen.»

Mercedes ist Vierter in der Konstrukteurswertung. Einen Platz vor ihnen und mit beinahe doppelt so vielen Punkten liegt ihr eigenes Kundenteam McLaren. Der Rennstall aus Woking brachte nach Miami ein starkes Upgrade-Paket mit, das Lando Norris seinen ersten Grand-Prix-Sieg bescherte. Mercedes will in Imola nun mit eigenen Upgrades nachziehen.

Wolff verrät: «Wir bringen einige weitere Updates nach Imola mit und hoffen, dass sie uns in die richtige Richtung bringen.»

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0