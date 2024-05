Max Verstappen in Imola auf doppelter Rekord-Jagd

Mit einer weiteren Pole Position in Imola beim Großen Preis der Emilia Romagna könnte Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen zwei Rekorde von Ayrton Senna und Alain Prost egalisieren. Um welche Bestmarken es geht.

Er ist in der Formel 1 aktuell der Mann der Rekorde!

Max Verstappen fährt in seinem Boliden von Red Bull Racing aktuell fast allen davon. Trotz des Siegs von Lando Norris im McLaren in Miami ist der Niederländer noch immer der Mann der Stunde.

Die Rekorde des Max Verstappen:

Der jüngste Fahrer, der jemals ein Rennen gestartet ist (mit 17 Jahren und 166 Tagen 2015 in Australien).

Der jüngste Rennsieger (mit 18 Jahren und 228 Tagen 2016 in Spanien).

Der Fahrer mit den meisten Siegen in einer Saison (19 Siege aus 22 Rennen 2023).

Höchster Anteil Siege in einer Saison (86,36 Prozent, ebenfalls 2023).

Die meisten Siege am Stück (10 in der Saison 2023 von Miami bis Monza).

Holt Verstappen in Imola erneut die Pole, zieht er in zwei Bestmarken mit zwei absoluten Ikonen des Sports gleich. Es wäre seine siebte Pole der Saison und die achte am Stück.

Alain Prost holte 1993 die ersten sieben Pole Positions des Jahres (Südafrika bis Kanada). Aktuell liegt Verstappen mit den ersten sechs Poles der Saison gleichauf mit Ayrton Senna (1988) und Nigel Mansell (1992).

Und sollte es in Imola mit der Pole erneut klappen, würde Verstappen gleich noch einen zweiten Rekord egalisieren: Es wäre seine achte Pole Position am Stück. Acht schaffte (saisonübergreifend) bislang nur Ayrton Senna vom Spanien-Rennen 1988 bis zum US-Grand-Prix 1989. Verstappen sicherte sich auch in Abu Dhabi Startplatz 1, käme deswegen mit der Imola-Pole ebenfalls auf acht Poles am Stück.

Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0