Miami-Sieger Lando Norris: Triumph auch in Imola?

​Nachdem Damon Hill 1993 mit Williams seinen ersten GP gewonnen hatte, in Ungarn, hörte er mit Siegen nicht auf – Erster auch in Belgien und Italien. Hill glaubt: McLaren-Fahrer Lando Norris kann das auch.

Beim Großen Preis von Ungarn 1993 war es so weit: Damon Hill fuhr nach vier zweiten Rängen endlich seinen ersten Formel-1-Sieg heraus, auf dem Hungaroring.

Danach war der damalige Williams-Fahrer so beflügelt, dass er gleich auch in Francorchamps (Belgien) und Monza (Italien) triumphierte. Der erste Sieg – das löst in einem Rennfahrer etwas aus.

Der heute 63 Jahre alte Hill, 1996 Formel-1-Weltmeister mit Williams, sagt im Podcast F1 Nation: «Es gab Leute, die haben über Lando Norris gesagt, dass er im entscheidenden Moment eben nicht die Nerven habe, um einen Grand Prix zu gewinnen. Ich halte das noch heute für Käse.»

«Ich fand vielmehr, dass Norris zahlreiche Male bewiesen hat, dass er ein potenzieller GP-Sieger ist und bei einem richtigen Lauf sogar ein Anwärter auf einen WM-Titel. Er hat in der Königsklasse Lehrgeld blechen müssen, und das macht sich jetzt bezahlt.»

«Ich kann es Lando nachfühlen, wie es ist, wenn man knapp am Sieg vorbeirasselt. Aber so läuft das eben in diesem Sport: Man wähnt sich auf dem Weg zum lang ersehnten ersten Triumph, und dann geht irgend etwas schief.»



«Klar schleichen sich da Gedanken ein wie: ‚Wird das für mich auch mal gut gehen?’ Aber auf der anderen Seite weiß ein Fahrer in dieser Lage: ‚Wenn ich es nur lange genug versuche, dann wird es irgendwann auch klappen.’»



«So war es bei mir, der Knoten war geplatzt, und auf einmal kamen die Siege fast wie von alleine. Ich traue Lando zu, dass es ihm gleich gehen wird.»



«Lando weiß nun, woran er immer geglaubt hat: dass er auch in der Formel 1 gewinnen kann. Das ist ein wichtiger Schritt. Denn der Sieger hebt sich von einer Anzahl Rivalen ab, welchen das eben noch nicht gelungen ist und vielleicht nie gelingen wird. Das war für Lando vielleicht sogar zu einem Wendepunkt in seiner Karriere.»



Lando Norris selber sagt vor dem Wochenende zum Emilia Romagna-GP: «Ich reise als Sieger nach Imola, was sich ziemlich cool anfühlt. Zurück aus Miami wurde mir im Rennwagenwerk von Woking ein fantastischer Empfang bereitet. Das Team erhielt frei, damit wir alle zusammen diesen Triumph feiern können. Das war nur angemessen, denn wir haben in den vergangenen sechs Jahren viel erlebt und auch Einiges wegstecken müssen.»



«Danach saß ich für die Rennen in Imola und Monte Carlo im Simulator. Bei aller Freude über Miami gilt unsere ganze Konzentration nun dem Rennwochenende in der Emilia-Romagna. Das ist eine meiner Lieblingsrennstrecken, und ich kann es nicht erwarten, wieder auf die Bahn zu gehen.»



In Imola hat Lando Norris 2021 und 2022 jeweils den dritten Platz herausgefahren.





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:30:49,876 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,612 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +9,920

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +14,650

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +16,407*

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,585

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +26,185

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,789

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +37,107

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,746

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +40,789

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +44,958

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +49,756

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +49,979

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +50,956

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +52,356

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +55,173

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:04,683 min

19. Alex Albon (T), Williams, +1:16,091

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

*5-sec-Zeitstrafe wegen Kollision mit Piastri





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0