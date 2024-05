Max Verstappen: «Fordere mich konstant selbst heraus»

Beim jüngsten Formel-1-GP in Miami musste sich Max Verstappen mit dem zweiten Platz begnügen. Dass die Konkurrenz zugelegt hat, spielt für den Niederländer aus dem Red Bull Racing Team aber keine so grosse Rolle.

Dass Red Bull Racing in diesem Jahr mehr Gegenwind spürt als noch in der vergangenen Saison, zeigte sich nicht nur beim jüngsten Kräftemessen in Miami, das Lando Norris für sich entschied. Sondern auch schon in den Rennen davor, wie Max Verstappen in Imola betont. Der Niederländer sagt: «Es war von Anfang an nicht so einfach, wie es von aussen vielleicht scheinen mag.»

«Denn letztlich geht es immer darum, die Details richtig hinzubekommen. Es gab einige Wochenenden, in denen wir besser waren, aber ich denke, seit Saisonbeginn sind die anderen Teams näher dran als im vergangenen Jahr. Wir selbst hatten einen guten Saisonstart, und wir haben in den ersten Rennen vieles richtig gemacht – auch wenn wir diesen Nuller hatten, der viele Punkte gekostet hat», fuhr der 26-Jährige fort.

Und Verstappen stellte klar: «Von aussen sieht es aus, als hätte ich keine Herausforderung, aber für mich ist diese jedes Wochenende gegeben, denn ich muss versuchen, immer das Beste rauszuholen. Für mich ist es deshalb auch nie langweilig, ich brauche kein anderes Team oder einen anderen Fahrer, um eine Herausforderung zu haben.»

«Ich fordere mich konstant selbst heraus, um das Bestmögliche zu erreichen. Deshalb ist es auch nicht so, dass ich etwas vermisse oder auf etwas warte, das den Wert unserer Arbeit steigert. Für mich ist es immer eine Herausforderung», schob der 58-fache GP-Sieger hinterher.

WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 136 Punkte

02. Pérez 103

03. Leclerc 98

04. Norris 83

05. Sainz 83

06. Piastri 41

07. Russell 37

08. Alonso 33

09. Hamilton 27

10. Tsunoda 14

11. Stroll 9

12. Oliver Bearman (GB) 6

13. Hülkenberg 6

14. Ricciardo 5

15. Ocon 1

16. Magnussen 1

17. Albon 0

18. Zhou 0

19. Gasly 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 239 Punkte

02. Ferrari 187

03. McLaren 124

04. Mercedes 64

05. Aston Martin 42

06. Racing Bulls 19

07. Haas 7

08. Alpine 1

09. Williams 0

10. Sauber 0