Lando Norris über Max Verstappen: «Das wäre dumm»

​Lando Norris rückt um einen Rang hoch, weil sein McLaren-Stallgefährte Oscar Piastri nach der Imola-Quali strafversetzt wurde. Miami-Sieger Norris spricht über seine Chance in Italien gegen Max Verstappen.

Max Verstappen zum achten Mal in Folge auf Pole (Rekord, gleich oft wie Ayrton Senna), der Niederländer bei allen sieben GP-Qualis 2024 auf Pole (Rekord, gleich oft wie Alain Prost 1993) – alles scheint auch im Autodromo Enzo e Dino Ferrari für den Red Bull Racing-Star zu laufen.

Aber Verstappen ist gewarnt: Ihm sind die bärenstarken Dauerläufe von McLaren nicht entgangen, und er ahnt – Lando Norris wird ihm wie in Miami einheizen.

Norris fuhr im Abschlusstraining die drittschnellste Zeit, wird aber aus Reihe 1 schräg versetzt hinter Verstappen losfahren – weil sein McLaren-Teamgefährte Oscar Piastri eine Strafe von drei Rängen zurück in der Startaufstellung hinnehmen musste, der Australier hatte Kevin Magnussen in Q1 behindert.

Norris, der in Florida seinen ersten GP-Sieg errungen hat, sagt vor seinem 111. WM-Lauf: «Gewiss, Max hatte nicht das einfachste Wochenende. Aber auch am Freitag, als es bei RBR nicht gut lief, war mir klar – es wäre dumm, Verstappen abzuschreiben. Ich erwartete, dass er am Samstag da vorne auftauchen würde, und genau so kam es.»

«Aber so wie es aussieht, können wir hier flott mitgeigen, das gibt natürlich Hoffnung auf einen guten Grand Prix. Wir müssen einfach so weitermachen wie bisher. Überholen ist hier nicht einfach. Ich brauche zunächst mal einen guten Start und eine saubere erste Runde, dann sehen wir weiter. Danach müssen wir eine kluge Rennstrategie und makellose Boxenstopps zeigen.»



«Wir müssen uns als Team langsam daran gewöhnen, dass wir nun öfter um mindestens Podestplätze mitreden können. In der Quali hat sich gezeigt, dass wir, Red Bull Racing und Ferrari dicht beisammen liegen, und ich gehe davon aus, dass dies so im Rennen weitergeht. Ich glaube, die Fans dürfen sich auf einen spannenden Grand Prix freuen.»



Klar liebäugelt der 24-jährige Engländer nach dem Triumph von Miami gleich mit dem zweiten Volltreffer. Er wäre der erste GP-Fahrer seit Charles Leclerc, der nach seinem ersten Sieg in der Königsklasse gleich den zweiten Sieg nachreicht. Dem Monegassen gelang dieses Kunststück vor fast fünf Jahren, mit den Siegen in Spa-Francorchamps und Monza.





Provisorische Startaufstellung

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lando Norris (GB), McLaren

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari

04. Carlos Sainz (E), Ferrari

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren *

06. George Russell (GB), Mercedes

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls

10. Nico Hülkenberg (D), Haas

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

12. Esteban Ocon (F), Alpine

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin

14. Alex Albon (T), Williams

15. Pierre Gasly (F), Alpine

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber

18. Kevin Magnussen (DK), Haas

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin

20. Logan Sargeant (USA), Williams

* nach Quali um drei Plätze strafversetzt





Qualifying, Imola

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,746 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:14,820

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:14,837

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:14,970

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,233

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:15,234

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:15,465

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,504

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:15,674

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:15,980

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:15,706

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:15,906

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:15,992

14. Alex Albon (T), Williams, 1:16,200

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:16,381

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:16,626

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:16,834

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,854

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,917

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit